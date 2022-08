Salida del Frente Guasu no resta votos, afirma Ferreiro

Controversia. Referentes de la oposición no coinciden sobre uso de padrón abierto en PLRA.

La controversia se dio cuando el TSJE restringió el uso del padrón nacional al partido para sus listas plurinacionales en alianza, coincidiendo con la postura de la diputada.

“Si el TSJE dice lo contrario, yo acepto, pero no que intenten callarme. Creo que el PLRA se equivocó”, reaccionó.

Por su parte, Luis Alberto Wagner defendió que es legal el uso del padrón y que fue autorizado. Acusó al TSJE de intentar impedir su uso de forma irregular. “Esto ya está aprobado y no hay forma de revertir”, expresó.

En contrapartida, el ex senador liberal Dionisio Amarilla dijo que ya advirtió de la situación durante la sesión del directorio del PLRA y que hay un riesgo de que el Partido Liberal impugne las candidaturas.

Amarilla reclamó que Efraín Alegre ninguneó a los sectores que diferían en esta postura.

Salida del FG. El coordinador de la concertación Guillermo Ferreiro consideró que la salida de parte del Frente Guasu no representa una resta de votos y que los argumentos para este abandono no son válidos.

Se refirió al desacuerdo en la conformación de la chapa entre Efraín Alegre y Soledad Núñez, que molestó a varios sectores que finalmente abandonaron la Concertación.

“Las chapas se deciden entre candidatos. Cuando a mí no me gusta porque me considero progresista, entonces tienen la posibilidad de formar una chapa progresista y competir”, expresó Ferreiro.

Amarilla indicó que Efraín excluyó a muchos autores y que esto generó una crisis en la Concertación. “Se encargó de dinamitar la Concertación por temor a que se discutan otros nombres. Hubo muchos errores”, subrayó.

Mencionó que entre las consecuencias se encuentra la inminente dupla entre Euclides Acevedo y Jorge Querey, con los que consideró se debe conversar para pedir el voto útil.

Dionisio culpó de las fugas a Efraín y se molestó por el hecho de que apenas un sector se aleja, “sale un grupo de fusileros” a acusar de que todos están con la mafia.

Kattya indicó que no es fácil la construcción de un proyecto colectivo, por lo que pidió valorar el trabajo tanto de Ferreiro como de otros.