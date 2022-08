"Voy a gobernar con el coloradismo y con nuestros aliados del Frente Guasu"

Seguro de que su figura atrae votos de todos los sectores, el ex ministro del Interior y ex canciller Euclides Acevedo apuesta por un cogobierno del Frente Guasu, como aliado principal, y con protagonismo también de colorados y liberales. Rechaza ingresar a la Concertación y espera la respuesta del senador Jorge Querey para definir una dupla. Seis de ocho partidos de la nucleación de izquierda se alejan de la Concertación, disconformes con el proyecto de Efraín Alegre y Soledad Núñez, y podrían apoyar a esta emergente chapa.

–¿Cuáles son las conversaciones con el Frente Guasu y las posibilidades de un proyecto presidencial?

–El movimiento nacional y popular Nueva República está hablando con varios movimientos y partidos políticos y, en los últimos tiempos, está privilegiando la conversación con dirigentes del Frente Guasu. En un principio acordamos sobre ejes centrales de una política social de parte del futuro cogobierno, que hacen fundamentalmente a la reactivación económica, a la política social del Estado, a la reforma estructural de la tierra, a una política fiscal equitativa, entre otros. Como consecuencia de estos acuerdos básicos, llegamos a la conclusión de que podemos implementar un cogobierno y, como resultado de eso, la candidatura a la vicepresidencia, y este es el momento en que esa decisión está a cargo de la dirección política de los partidos que integran el Frente Guasu, y entonces nosotros estamos esperando que ellos decidan en el más breve plazo, porque tenemos un plazo improrrogable por nuestro tribunal electoral interno, hasta el 25, pero se puede inscribir hasta el 31 de agosto.

–¿Todo está en cancha del Frente Guasu y de Querey?

–De Jorge Querey o de cualquier otra persona que ellos decidan. Estamos pendientes de eso. Pero la base de nuestra combinación política está en el acuerdo programático.

–¿La posición de Alegre, de que los que no están en la Concertación son funcionales a la ANR, se ajusta a la realidad política?

–No. Es un despropósito político incomprensible en un dirigente político ya maduro, que debe buscar acuerdos y alianzas inteligentes, no discriminaciones insultantes. Ellos dicen ‘todos juntos somos más’, sin embargo, con esto es ‘discriminando somos menos’. La señora Soledad Núñez dice la ‘intransigencia es el obstáculo principal para llegar a acuerdos’, y esta actitud además de insolente es sectaria y es discriminativa, y bueno, no permite acuerdos inteligentes.

–Estratégica y electoralmente, ¿es posible que con una chapa como Efraín y Soledad tenga oportunidad una chapa Euclides-Querey?

–Siempre hay posibilidad. Por eso no nos cerramos a ningún tipo de acuerdo, por eso evitamos la agresión, la descalificación y el insulto, porque en política siempre hay momentos para acuerdos, siempre y cuando se basen en (y esto para nosotros es fundamental), el cambio de modelo político y económico. No nos llena la alternancia; la alternancia es cambiar seis por media docena. Nosotros queremos el cambio, es decir, el cambio de inquilino pero con nueva chapa.

–Una parte del FG dice que se traicionó a Esperanza Martínez, que no tuvo apoyo y que por eso debió descabalgar. ¿Es real? ¿Hubo conversaciones contigo y referentes de este sector antes de que ella decline?

–No. Yo no quiero caer en especulaciones. En política las especulaciones son peligrosas, porque a veces los hechos te demuestran lo contrario. Nosotros al menos desde fuera de la Concertación esperábamos que la principal fuerza (PLRA) haga alianza con la tercera fuerza, que es el Frente Guasu, que dentro es la segunda fuerza. Entonces, yo no sé qué pasó ahí, qué factores incidieron para que finalmente se opte por Soledad Núñez. Pero esas son decisiones políticas entre ellos. La Nueva República nunca se metió en esas cuestiones internas, pero siempre hablamos. Yo hablo con liberales, hablaba con Lugo en su momento, con Esperanza, Sixto, Richer, Querey...

–¿Qué cambia con la ausencia por razones de salud de Fernando Lugo? ¿Cuál es el escenario, ya que era el que lideraba las conversaciones en el Frente Guasu?

–Cambia mucho, porque desaparece del escenario político, lamentablemente por una cuestión de salud que espero que se arregle. Cambia porque el presidente Lugo era el principal articulador de acuerdos; siempre buscó el consenso, siempre recurrió al diálogo. Y obviamente es el gran coagulante de todos los partidos que integran el Frente Guasu. Por tanto, también podría buscar un acuerdo entre los que están en la Concertación y los que estamos fuera. Y eso para nosotros es preocupante.

–¿Les une una gran afinidad con Lugo?

–Tengo mucha afinidad, pero eso es una cuestión de larga data. Por supuesto que con él hablábamos de política, pero como es un hombre culto, siempre también me estimulaba a hablar de otros temas, siempre las conversaciones con él eran de todo tipo. Yo me siento con una suerte de amputación política con su salida del escenario político.

–¿Qué conversaciones hay con Esperanza? ¿Se está intentando estirarla?

–Pero por supuesto que queremos estirarla, Esperanza Martínez es un cuadro político de Estado fenomenal, hemos hablado, ella es una señora que va siempre de frente y esa es una ventaja en el campo político porque uno no especula, y hemos hablado, su política de salud es envidiable, y si yo estuviera en el Gobierno, la voy a aplicar a rajatabla, con su permiso por supuesto, y vamos a seguir hablando, esto recién comienza.

–Sixto Pereira pidió que Efraín controle su boca ante la frase “patria o mafia”, sobre todo tras la salida de la mayoría del FG. ¿Cuál es tu opinión sobre los dichos del liberal?

–Cuando digo que es un despropósito político, yo le pediría a mi amigo, porque es mi amigo el presidente Alegre, que mantenga la serenidad, la sensatez y sobre todo la prudencia en el lenguaje. Mba’e piko jaikovaíta ñande apytépe.

–Se cuestionan tus antecedentes y vínculos con el Partido Colorado, ya que fuiste ministro más de una vez en gobiernos colorados. ¿Es un punto negativo tu relación con este sector?

–Al contrario, es una ventaja, porque he aprendido la gestión del Estado, y no siempre fueron gobiernos colorados, el de González Macchi fue un gobierno de unidad nacional, yo ni siquiera integré su gabinete al comienzo. Si algo me subleva intelectualmente es la liviandad de los análisis. Yo siempre dije que me llevo bien con los colorados, te digo más, voy a ganar con votos colorados, y voy a gobernar con el coloradismo, no con el Partido Colorado, con el coloradismo; así también, con sectores ilustrados y coherentes del liberalismo, y obviamente con nuestros aliados del Frente Guasu; mi gobierno será tricolor, unitario, y que yo me lleve bien con los colorados es una ventaja, no es un delito.

