Euclides Acevedo, ex canciller nacional y ex ministro del Interior.

El ex canciller nacional Euclides Acevedo manifestó que no está a favor del continuismo político y tampoco cree en la alternancia de poder, porque apunta al cambio.

"¿Ustedes creen que cambiando a los sujetos en el Estado se va a solucionar el problema de la inequidad, el problema de la pobreza, la falta de acceso a la seguridad alimentaria, la falta de acceso a la educación o servicio de salud?", planteó este miércoles a radio Monumental 1080 AM.

El presidenciable dijo que lo importante es "cambiar el modelo" de gobierno, ante las expresiones que lanzó el presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Efraín Alegre, sobre los sectores que no están dentro de la Concertación Nacional.

En el marco del anuncio de la marcha de más movimientos del Frente Guasu de la articulación política opositora, el titular del principal partido de oposición alegó que aquellos que salgan y no estén dentro "se encuentran operando a favor del Partido Colorado y del continuismo".

"He visto su video y ahí dice: 'Juntos somos más'. Esta actitud discriminatoria (...) no conduce a articular ningún acuerdo. Yo estoy por el acuerdo entre los paraguayos y no por el desacuerdo, y soy respetuoso de la posición de cada uno u otro", respondió sobre el tema Euclides Acevedo.

"Que no esté en la Concertación no quiere decir que esté a favor del continuismo", insistió el ex ministro.

Efraín Alegre anunció oficialmente el martes que pugnará en las internas de la Concertación, el próximo 18 de diciembre, con Soledad Núñez como su vicepresidenta.

La conformación de esta dupla generó molestias al interior de la alianza de opositores, en especial hacia el sector de la izquierda, que hasta el lunes apostó por la figura de Esperanza Martínez.

Sin embargo, la legisladora decidió bajarse de su candidatura a presidenta para buscar ocupar nuevamente un escaño en la Cámara de Senadores.

Ante este escenario, el senador Miguel Kencho Rodríguez indicó que siete movimientos más del Frente Guasu se retirarán y no descartó más salidas a fin de presentar otra chapa presidencial. El primero que salió fue el Partido Popular Tekojoja (PPT).