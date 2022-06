El precandidato a la presidencia de la República, Euclides Acevedo, sostuvo que se lanzó a la carrera presidencial para ganar y no para dividir.

El ex ministro y precandidato a la presidencia de la República Euclides Acevedo expresó a radio Monumental 1080 AM estar harto de las opiniones inmaduras y afirmó que se presentó a la carrera presidencial para ganar, no para dividir.