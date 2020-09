Euclides Acevedo: "Adelio no trajo ningún mensaje ni propuesta"

El ministro del Interior, Euclides Acevedo, aseguró que aún no hay una prueba de vida del ex vicepresidente de la República Óscar Denis.

El ministro del Interior, Euclides Acevedo , manifestó que aún los investigadores no pueden conversar tanto con Adelio Mendoza , de 21 años, quien fue liberado por el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo ( EPP ) en la tarde noche de este lunes, debido a su estado de salud.

Sin embargo, explicó que en la breve conversación que mantuvieron, el joven hace una suerte de relato de su captura, de su cautiverio y de su liberación.

Comentó que en la noche de este lunes, tras ser liberado Adelio Mendoza, tenían la esperanza de que el joven pudiera traer algún mensaje, algún nexo de comunicación con la familia y que hasta este martes esa conexión, ese mensaje, esa prueba de vida no está verificada, por lo tanto están en una suerte de incertidumbre.

"Lo más importante que, por lo menos, se rescata de la conversación que tuvo con la gente del Ministerio Público y de la Unidad Antisecuestro es que durante mucho tiempo, los primeros días por lo menos, estuvo cerca de Óscar Denis, caminaron juntos, hablaban. Creo que hasta el día anterior de su liberación él sostiene en su relato de la existencia con vida de Denis, pero no trajo ningún mensaje, ninguna propuesta, simplemente se limitó a decir que Denis está con vida", explicó en conversación con Radio Monumental 1080 AM.

El secretario de Estado refirió que, seguramente, tendrá algún informe en un par de horas de una posible siguiente conversación, porque cree que Mendoza tiene una afección lumbar de acuerdo con el diagnóstico médico, lo cual hace que la conversación de búsqueda de informes no sea tan fluida ni tan ordenada.

"No tenemos una información cierta, porque hasta hoy lo único que él dice y sostiene en todos sus relatos es que estuvieron juntos, que cree que está con vida porque lo escuchó, no lo vio. Cuenta más o menos cuántos kilómetros caminó, pero él puede venir guionado o no", expresó.

Aseguró que desea encontrar alguna vinculación, el pedido de rescate o cualquier exigencia, alguna vía, y que todo el mundo pensó que iba a ser Adelio Mendoza, pero que hasta el momento eso está en "punto muerto".

Dijo que el joven sigue hospitalizado y por prescripción médica aún no puede salir para una conversación más fluida con los agentes fiscales.

Despliegue de seguridad en el Norte

El ministro Euclides Acevedo manifestó que este lunes se decidió aplicar el máximo despliegue de la fuerza de seguridad de la zona Norte del país para intensificar con tropas y elementos tecnológicos la búsqueda y rescate de Óscar Denis, quien está en poder del EPP desde el miércoles pasado.

Explicó que la penetración en el monte supone después un daño colateral que pueda afectar la vida del secuestrado y que en este tipo de cosas lo más importante siempre es la vida del retenido.

"Es un operativo militar en el cual yo no tengo acceso. Están ahí los colombianos que trajeron un poco de tecnología y más o menos surte de experiencia, pero la conducción, la operación, ejecución son tareas exclusivamente nacionales", explicó.

Consultado sobre el pedido de las hijas de Óscar Denis del despeje de las fuerzas de seguridad de la zona, Acevedo dijo que es un tema que no puede responder porque es una "cuestión sumamente sensible y delicada".

"Si se tuviera la certeza absoluta de que al retirar se garantiza el retorno con vida, se puede recomendar, pero mientras no haya esa certeza no sé si sería sensato eso", agregó.

Reiteró que no se tiene la prueba de vida del ex político, tampoco un pedido de rescate y ningún interlocutor que pueda vincularse con la familia.

Aseguró que la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) incursiona en el monte y que esto va a ser durante un tiempo.

"Nosotros estamos tomando la temperatura social, queremos aprovechar la licencia ciudadana que le da el Gobierno y la licencia siempre es temporal, no es un cheque en blanco; por lo tanto, lo que nosotros tenemos que buscar es resultados, cualquier explicación sin resultados no le convence a nadie. Es más. sería hasta irresponsable explicar hechos que no pueden ser explicados por sí mismos, por eso buscamos resultados ante un pueblo que quiere la paz", concluyó.

El caso

El ex vicepresidente de la República Óscar Denis, de 74 años y su empleado Adelio Mendoza, de 21 años, desaparecieron en la tarde del miércoles pasado de su estancia denominada Tranquerita, en la ciudad de Bella Vista Norte, en el Departamento de Amambay.

La camioneta de Óscar Denis fue encontrada abandonada con las puertas abiertas y en ella había panfletos en los cuales una célula del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) se atribuye el secuestro de ambas personas.

La célula del grupo criminal denominada como Brigada Indígena del EPP exigió para la liberación del político y su empleado que la familia reparta provistas a 40 comunidades por un valor total de USD 2 millones, USD 50.000 a cada comunidad, y que dejen en libertad a sus líderes Carmen Villalba y Alcides Oviedo Brítez, actualmente en prisión.

El plazo para la liberación de Villalba y de Oviedo Brítez culminó el domingo pasado a las 22.00, mientras que la familia tiene tiempo para repartir los víveres hasta este miércoles.

Adelio Mendoza fue finalmente liberado por el grupo criminal este lunes. El joven fue llegando a la estancia Tranquerita y actualmente está internado en un centro asistencial.