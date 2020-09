Óscar Denis está vivo, afirma Adelio tras ser liberado por el EPP

Llorando, vistiendo una remera celeste y un sombrero piri, Adelio se abrazó con sus familiares, luego de cinco días de calvario.

“¿Mi patrón todavía no vino?”, se le escuchaba decir en un video que fue grabado por sus familiares. El hombre se desahogó apenas vio a sus seres queridos.

El joven llegó caminando en el predio de la estancia que en teoría está cercado por miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), lo que hace suponer a los investigadores que los miembros del grupo armado se mueven por la zona.

Luego de recibir atención médica en la estancia donde trabaja fue trasladado hasta la estancia La Coca, lugar en que funciona un centro militar, donde se reencontró con su esposa y se reunió con las hijas de Óscar Denis.

Lorena Denis y Beatriz llegaron a las 21:00 al lugar y estuvieron hablando con Mendoza hasta cerca de las 23:00 y allí se confirmó la noticia que la familia esperaba con ansias: que Denis sigue vivo y que se encuentra bien.

El peón detalló que hasta horas antes de su liberación se encontraba junto a su patrón, pero no pudo precisar que este haya tomado sus medicamentos, una de las mayores preocupaciones de la familia.

Esto abrió una ventana de esperanza en las hijas del político, que se encuentran entusiasmadas luego de la noticia por la que estaban clamando.

El fiscal Federico Delfino, quien también participó de la reunión, confirmó que el joven dio información importante, pero no entró en detalles.

SIGUE EL REPARTO. Las hijas de Denis también confirmaron que seguirán preparando la entrega de víveres que les fue impuesto por el grupo criminal como una de las exigencias para liberar a su padre.

La liberación de Mendoza se dio horas después de que comunidades indígenas que viven en la zona se reunieran para diagramar una suerte de invasión para buscar por su cuenta a los dos secuestrados.

Una de las versiones que manejan los investigadores es que la presión de los pueblos originarios hayan hecho retroceder a los miembros del grupo armado. “Esto se pudo haber hecho para desprestigiar a la fuerza armada y que grupos indígenas sí pueden hacer. Hay un tremendo desprestigio contra la FTC. Puede ocasionar pérdida de la moral y de la voluntad de luchar”, reflexionó el general retirado Carlos Liseras.

La noticia fue tomada con alegría por parte de estas comunidades, pero afirman que esta liberación, no cambia el plan inicial de ingresar al monte a buscar a los que están en manos del grupo armado. “No vamos a dejar porque todavía no liberan a todos los secuestrados. No le vamos a dejar abandonado a don Denis, no se va a quedar así”, explicó a Radio Monumental Digna Morilla, líder de comunidades indígenas en el Norte.