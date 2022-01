Estudio en la regla del juvenil

El director de competiciones de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Michel Sánchez, en conversación con FALG (1080 AM), refirió acerca de detalles antes del inicio del torneo Apertura, que se pone en marcha en la primera semana de febrero.

“Sigue en estudio la reglamentación del Sub 19, en los próximos días tendremos una reunión y los clubes definirán eso, si se implementa o no ya para el Apertura”, expuso el directivo acerca de la reglamentación Sub 19 que puede volver tras 2 años.