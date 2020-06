El director de Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud recordó que el resultado de las muestras es el impacto de lo que ocurrió semanas atrás, por lo que se teme el aumento de la circulación comunitaria del virus. “Siempre tenemos que presumir que hay más, porque estas son solo muestras”, advirtió.

“Si es que no nos cuidamos, si seguimos no cuidándonos, es probable que esto aumente mucho y la recomendación de que si seguimos así es frenar la flexibilización”, reconoció el especialista.

Rodríguez no supo decir si esto sería un retroceso de la cuarentena ya que esto dependería de diferentes factores, entre ellos el comportamiento del propio virus y los índices de contagio a nivel local y regional.

A nivel local, explicó, se debe evaluar a distribución de los casos donde se concentra la mayor densidad poblacional, como Asunción, Central, Alto Paraná. Esto permitirá decidir al Ministerio de Salud cómo avanzar.

“Tenemos que ver lo que sucede con Brasil, si los casos van en aumento. Tenemos que ver a los estados limítrofes del Brasil, si estos tienen más casos que Paraguay”, ejemplificó.

Insistió en que si la tendencia continúa de esta manera, es probable que se tenga que frenar la cuarentena inteligente. No obstante, agregó que “si vemos que los números mejoran, obviamente, avanzaremos a la siguiente fase. Pero independientemente a que se frene o avance, las medidas de cuidado deben continuar”, mencionó.

Pidió a la ciudadanía no olvidar el lavado constante de manos, la desinfección de superficies con alcohol al 70%, así como no tocar el rostro con las manos no higienizadas. Insistió en el uso correcto de tapabocas, mantener el aislamiento social y quedarse en casa y en caso de salir que sea estrictamente para algo necesario.

Recordó que no se debe acudir al trabajo con síntomas de enfermedades respiratorias como congestión nasal, dolor de garganta, estornudos y tos constante. Asimismo, comentó que se debe evitar compartir utensilios como vasos, botellas, bombillas o latas de cerveza.

El Ministerio de Salud informó que el número total de infectados en el país se elevó este miércoles a 1.070. La cifra de internados asciende a 13 pacientes, de los cuales dos están en Terapia Intensiva.