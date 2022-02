Estados Unidos cancela visa a Juan Ernesto Villamayor

La cancelación de su visa fue informada a Juan Ernesto Villamayor por Estados Unidos a través de una nota en la cual le mencionan que la decisión fue tomada por "información que se recibió", según comentó el propio ex jefe de Gabinete Civil de la Presidencia de la República y ex ministro del Interior.

"Recibí una nota de la unidad consular, entiendo que la Embajada no tiene que ver con esto, de que se alteraron las condiciones de mi admisibilidad, pero no me dicen el motivo. Como estas cuestiones soberanas internas no son justiciables, no es que puedo apelar; lo que dice la nota es que puedo pedir audiencia para hablar con el cónsul, cosa que he hecho y se me concedió la audiencia también", relató Villamayor.

En ese sentido, el ex funcionario indicó que le llamaría mucho la atención si es que la decisión fue tomada debido a algún supuesto vínculo suyo con el pedido de coima que fue denunciado por abogados del cambista brasileño Darío Messer. Por este caso, un ex secretario de Villamayor José Ramón Bogado deberá enfrentar un juicio oral y público. La investigación fiscal apunta a un pedido de coima de dos millones de dólares.

"El caso Messer es una investigación que se está llevando adelante por parte de la Fiscalía y ahí están identificadas las personas que supuestamente pidieron dinero a Messer, con base en las declaraciones de todos los testigos. Incluso, la abogada Leticia Bóbeda, defensora de Messer, dijo que se reunió conmigo en presencia de policías y jamás se le pidió nada", aseguró Villamayor a la 1020 AM.

"La gestión que hizo es una gestión profesional de cualquier abogado de alguien que está prófugo y está viendo para que se entregue. Le garantizamos la seguridad física de Messer y que después le llevaríamos a la Justicia. Ahí termina el tema y me consulta sobre las propiedades de Messer, que estaban en manos de la Senabico, y me pregunta si se le podía devolver para que él pueda pagar los gastos de defensa. Le digo que eso no es posible", añadió para luego recalcar que la misma Fiscalía advirtió.

Asimismo, Villamayor comentó que la visa que le fue cancelada era una de turista, que aún tenía una duración de "unos años más".

"Ellos dicen ahí que se produce una alteración de la elegibilidad de la información que recibieron, que no me dicen cuál es. Esta comunicación empieza a valer desde el momento que abandono Estados Unidos. Me doy cuenta de que hay una especulación política detrás de todo", afirmó.

Finalmente señaló que tenía la visa para visitar en Estados Unidos a su madre, padrastro y hermana. Sin embargo, su padrastro murió y luego su hermana y madre volvieron a Paraguay, donde esta última falleció por Covid-19.

"Este último viaje fue para llevar las cenizas de papá, que tienen que ser enterradas en Washington, cosa que todavía no se hizo", comentó el ex secretario de la Presidencia de la República.