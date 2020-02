Essap dice que en siguientes horas se normalizará servicio en barrios

Pobladores del barrio San Pablo de Asunción denunciaron que hace siete días no tienen agua.

"En el trascurso de la mañana se va a poner otra vez en servicio el equipo, vamos a mejorar ya esa zona. Ante esa situación, ayer se hizo un redireccionamiento hidráulico desde la zona baja para poder atender la situación ahí, con eso mejoró ya gran parte la situación, no digo un 100%, pero un 80%", aseguró López a Última Hora.

En ese sentido, indicó que el problema de suministro ahora mismo se da en las zonas más altas y afirmó que una vez que comienza otra vez el consumo en estos barrios, se registran algunos inconvenientes. No obstante, aseguró que eso se estará solucionando en las próximas horas.

Pobladores del barrio San Pablo denunciaron este jueves a Telefuturo que hace siete días no tienen agua. Cuestionaron que hay cañerías rotas en la zona y que la Essap no tiene en cuenta los días que no proveyó el servicio a la hora de emitir las facturas.

"Problemas puntuales"

Al respecto, López señaló que la empresa no tiene reportes de que hace siete días no tengan agua en esa zona. En ese sentido, aseguró que más allá de problemas puntuales, no existen mayores inconvenientes en la provisión en Asunción.

"En la planta de Viñas Cué estamos trabajando a full, con 17.000 metros cúbicos por hora, con eso estamos sobrepasando inclusive la capacidad de producción, sin afectar la calidad", aseguró el gerente de la Essap.

"El sistema se está comportando muy bien. Yo creo que hoy ya vamos a llegar al cien por ciento de nuestros usuarios (en Asunción), con la puesta en servicio de esa bomba que puntualmente alimenta a ese centro de distribución", agregó.

En la tarde del miércoles, la empresa comunicó al público que varios barrios de Asunción y Gran Asunción quedarán sin agua por "inconvenientes" en la mencionada planta de tratamiento.

Sobre el punto, López aseguró que, a excepción de los problemas con el centro de distribución Yrendá, no existen problemas en la capital con el suministro del líquido vital.

"Podrá haber problemas puntuales, pero eso puede ser problemas de distribución interna, que tiene cañería vieja, que tiene problema la válvula, pero nosotros tenemos agua en casi todos los sectores de Asunción, a excepción de esa zona", aseguró el gerente.

Manifestó entender el reclamo de los usuarios que no tienen agua y aseguró que en las siguientes horas el servicio estará a pleno.