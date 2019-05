Esposa niega amenazas a embarazada víctima de atentado

“Se dicen muchas cosas que no son ciertas. La chica dice que yo la amenazaba, que la mensajeaba, y eso es una mentira, yo nunca hablé con ella, yo nunca tuve una comunicación con ella”, informó NoticiasPy.

Comentó que regresó al país el pasado 7 de abril, luego de estar en España, durante 10 años. Señaló que, a pesar del tiempo en el extranjero, su relación con su pareja era buena. Ambos son padres de una hija que había quedado bajo custodia de Vera.

“Yo le dije a mi marido que se tiene que hacer responsable de su hecho. Porque la criatura no es porque quiere que viene al mundo”, reflexionó.

Aseguró que, luego de dos días de haber llegado al país, se enteró de la relación que mantuvo su esposo con Castillo y que en ningún momento se produjo una pelea.

“Mi marido me contó de la relación, él pensó que yo me iba a enojar. Pero yo crecí sin padres y no era justo para los hijos pasar por lo mismo. Le dije que no me iba a enojar con él, por el contrario”, relató.

Manifestó que mantiene una relación de 18 años con su esposo, con quien se casó en el 2008. “Siempre fue un marido ejemplar y un buen padre”, concluyó.

Duré fue detenida en la noche de este miércoles por efectivos policiales, en Capiatá. En tanto que su esposo, Martín Antonio Vera, fue capturado este jueves en la misma ciudad. Ambos son investigados como autores morales del intento de asesinato de Wilma Castillo.

En el caso también fueron detenidos Marco Brítez Armoa, de 26 años, y Roque Javier Vera, de 43, este último es hermano del padre de los gemelos. Los mismos habían simulado un hecho de robo e hicieron tres disparos contra la mujer embarazada, según los datos que maneja la Policía Nacional.

Según la investigación, Bernardina Duré ordenó a los hombres que cometan el crimen cerca del depósito de la Fiscalía.

Los detenidos, incluso, realizaron un trabajo de inteligencia del lugar, por el cual cobraron la suma de G. 3 millones, siempre de acuerdo a las pesquisas.

La víctima se recupera favorablemente en su domicilio, al igual que sus gemelos con tres meses de gestación.