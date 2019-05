Embarazada víctima de atentado cuenta que recibía constantes amenazas

Castillo contó que hace un año mantenía una relación sentimental con Martín Antonio Vera, de 40 años, a quien conocía desde hace seis años. Dijo que la relación terminó por un tiempo, al enterarse de que el hombre estaba casado con Bernardina Duré Aquino, de 35 años.

Vera le aseguró después que se separó de su esposa, porque ella viajó a España. Posteriormente, volvió a entablarse una relación entre ambos.

Cuando Martín Vera se enteró de que Wilma estaba embarazada, su reacción no fue buena y quedó muy sorprendido, contó la mujer.

Amenazas de la esposa

Hace un mes y medio, la esposa del hombre volvió de España, explicó Wilma. Desde entonces la amenazaba todo el tiempo, comunicándose con ella a través de su aparato celular, de acuerdo con el relato de la víctima del atentado.

"Me decía que quería hablar conmigo, que quería verme para hablar de mi hijo; yo le dije que es mi hijo y de Antonio, no de ella. Me amenazaba, me decía que era la señora y que cuide mis palabras. Me decía 'que mueran tus bastardos hijos y vos'", manifestó en conversación con NoticiasPy.

Al enterarse que Bernardina volvió de España, Wilma Castillo dio por culminada la relación con Vera; sin embargo, exigía al hombre que cumpla con su responsabilidad por los bebés que está esperando y fue así que empezó a recibir ayuda económica.

Wilma Castillo.jpg Los dos hombres imputados serían los autores materiales del intento de homicidio de Wilma Castillo. Foto: Gentileza.

Momento del atentado

Wilma manifestó que este martes en horas de la mañana, antes de ser víctima del atentado, Martín Vera la citó en San Lorenzo, para darle dinero.

"Él me habló cuando salí de acá (su domicilio), me preguntó dónde estaba y si ya me estaba yendo, me dijo que me baje en Avelino Martínez y que iba a ir junto a mí", recordó.

Esperó alrededor de una hora al hombre, pero este no apareció; le dijo que seguía en un taller mecánico y que le espere. Además, le pidió que camine lentamente por dos cuadras y media, y que ahí la iba a alcanzar.

La mujer hizo lo que el hombre le pidió y al caminar tres cuadras se le acercaron dos desconocidos en una motocicleta; uno de ellos descendió con un arma de fuego, le quitó la cartera y la miró fijamente, para luego dispararle, según narró la víctima.

En un momento, Wilma decidió fingir estar muerta y ahí los dos hombres huyeron del lugar. Finalmente, la mujer fue auxiliada por un hombre que la trasladó en un automóvil hasta un hospital.

La mujer embarazada llamó al celular de su pareja para contarle lo sucedido y le contestó una mujer; pese a esto, ella pensó que se equivocó de número, explicó.

Buscados e imputados

Bernardina Duré Aquino, de 35 años, y su esposo Martín Antonio Vera, de 40 años, están siendo buscados por la Policía Nacional y cuentan con orden de detención.

Bernardina Duré.jpg Bernardina Duré Aquino y su marido Martin Antonio Vera están siendo buscados por la Policía Nacional. Foto: Gentileza.

Por otro lado, los supuestos autores materiales del hecho son Marco Brítez Armoa, de 26 años, imputado por tentativa de homicidio doloso, robo agravado y asociación criminal; y Roque Javier Vera, de 43 años, procesado por los mismos hechos y por transgredir la ley de armas. La Fiscalía solicitó la prisión preventiva para ambos.

Brítez y Vera fueron detenidos por agentes de la Comisaría 1ª Central. Del poder de Roque Vera, hermano de Martín Vera, padre de los gemelos, se recuperó la cartera de la víctima con su cédula de identidad, el arma de fuego con tres cartuchos percutidos y dos fotografías de Wilma Castillo.

El caso primero fue reportado como un intento de asalto, pero luego se dio a conocer que en realidad es posible que se trate de un fallido homicidio por encargo.