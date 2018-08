Escrache a Óscar González Daher: Denuncian agresión a manifestante

Uno de los sindicados como simpatizantes del político colorado bajó del rodado y lo golpeó en el rostro, según dijo Sanabria. Todo esto ocurrió ante la mirada de los efectivos policiales que custodian la residencia del parlamentario, de acuerdo a la denuncia.

"Eran cuatro, uno de ellos se bajó y me pegó. Me dijo (el agresor) que por qué no nos vamos a trabajar (...) había como 10 policías y no le atajaron al taxi", refirió.

Taxi en Taxi en Luque Los manifestantes quisieron retener un taxi en el lugar, pero el rodado escapó sin que reaccionen los policías que estaban en el lugar. Gentileza

Sanabria acudió hasta la Comisaría 3ª, desde donde confirmaron a Última Hora que había uniformados en el lugar donde se habría registrado la agresión.

Nota relacionada: Escrachan nuevamente a González Daher en Luque

Los manifestantes llegaron hasta la casa del senador colorado por quinto día consecutivo, para exigir su renuncia. González Daher está implicado en el caso de los audios filtrados del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), que reveló un presunto esquema de corrupción entre jueces y fiscales.

Como consecuencia del escándalo, el parlamentario fue destituido meses antes de terminar el período anterior (2013-2018), pero volvió a ocupar su banca en este nuevo período legislativo (2018-2023).

Te puede interesar: Óscar González Daher minimiza escraches y dice estar tranquilo

En el primer día de las protestas ya se registraron incidentes con simpatizantes de OGD, luego de que se acercaran y explotaran petardos cerca de las personas que participaban del escrache. Asimismo, este viernes dos mujeres dijeron haber sido agredidas por el propio comisario Víctor Vera.

Leé más: Comisario denunciado por incidentes en escrache a Óscar González Daher