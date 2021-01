EPP: Abogados argentinos llegan al país en busca de niña desaparecida

"Yo no estuve en contacto con ellos. En realidad me llamaron periodistas de dos medios y me contaron que estaban abogados tratando de averiguar y procurar encontrar a la niña desaparecida", señaló Valiente a radio Monumental 1080 AM.

Contó que la vida cotidiana de los lugareños es una lucha constante entre "la gente del monte y la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC)". Señaló que todo cambió y que la incertidumbre y el miedo ganó terreno.

Lea más: Abogada denuncia supuesta desaparición de hija de Carmen Villalba y Alcides Oviedo

"Demasiado tiempo ya que se vive esta situación de guerra entre la gente violenta y que vive de forma clandestina por esta zona. No sabemos quiénes son. Se habla de que son del EPP y de otros grupos violentos, incluso de narcotraficantes", siguió relatando.

En otro momento de la entrevista, dijo que la gente en esa zona solo quiere trabajar y vivir tranquilos.

"Varias veces hemos criticado el trabajo de la FTC, por las acciones de los militares, por la falta de resultados y por el alto costo. Algunos nos consideran apoyo logístico (del grupo criminal)", acotó.

Nota relacionada: Familiares piden justicia para niñas fallecidas y exigen aparición de adolescente

La niña desaparecida es sobrina de Laura Villalba y sería prima de las niñas que fallecieron tras el enfrentamiento entre integrantes del EPP y la FTC en setiembre del 2020. El hecho ocurrió en la estancia Paraíso de la ciudad de Yby Yaú.

La abogada Daisy Irala Toledo, representante legal de Laura Villalba, había dicho que pobladores de la zona Norte del país manifestaron que la niña fue llevada por militares, mientras que otra versión es que fue llevada por personas vestidas de civil.

Abogados constatan presión de militares

La Gremial de Abogados y Abogadas de Argentina publicó en su página de Facebook que la delegación de profesionales del derecho que llegó al país pudo recorrer los lugares donde se produjeron los hechos. El grupo se refirió a la presión de militares.

"El grupo es muy seguido de cerca por vehículos militares de las Fuerzas de Tareas Conjuntas (FTC) que son las fuerzas armadas paraguayas en su conjunto con las policiales a disposición, que han sido designadas por el Estado del Paraguay para intervenir en el conflicto interno entre los Latifundistas por un lado y los campesinos y el EPP por otro", destaca el gremio.

Este jueves irán a Santa Rosa y harán base ahí. "La Gremial no se quedará quieta y bancaremos a nuestros compañeros. Estamos haciendo todas las gestiones para que envíen al lugar misiones internacionales del Alto Comisionado de la ONU", refiere parte del comunicado.

"Esperemos que la Cancillería no se escude en la importancia de las relaciones diplomáticas y en su presidencia del Mercosur para no hacer lo que tiene que hacer. Por separado informaremos con más detalles las gestiones ante los organismos internacionales", concluye el escrito.