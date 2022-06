En Yrybucuá, padres molestos con la directora cerrarán colegio

Padres de familias exigen la apertura del primer curso de la media para 17 alumnos que no tienen dónde seguir sus estudios.

Según los padres, la directora se niega a firmar diciendo que el pedido no partió de ella y que por esa razón no podía firmar. Además, la docente habría argumentado que no cuentan con la cantidad necesaria de alumnos para habilitar el curso, como exige el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

Sin embargo, los padres señalaron que eso es mentira, ya que son 17 los alumnos que terminaron el noveno grado y necesitan la habilitación del siguiente curso para ejercer su derecho a la educación y no perder el año lectivo.

Los padres señalan que urge la habilitación del grado solicitado, ya que la otra institución más cercana está a 10 km del lugar y que la condición económica no les posibilita llevar a sus hijos, ante los costos que representa comprar combustibles para trasladarse en moto.

Los afectados urgen a las autoridades dar una solución al tema. Los padres ya recurrieron a la supervisión, dirección departamental y hasta a la misma central del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), pero en estos lugares exigen que la directora firme la solicitud de creación para que corran los trámites respectivos.

Adelantan que están decididos a cerrar el colegio desde el lunes, a las 7:00, de manera indefinida. Desde Última Hora intentamos comunicarnos con la directora Estela González para tener su versión, pero no logramos hablar con la directora.