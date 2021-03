"En Paraguay, el cambio político se puede dar en las calles", es la lectura de analistas de situación

El doctor en Ciencias Jurídicas Mario Paz Castaing señaló a La Lupa, de Telefuturo, que los últimos cambios en los ministerios del Poder Ejecutivo han demostrado que la manifestación de la sociedad ante los problemas, es una protesta válida.

Dijo que se llegó a este punto ya que existe una combinación explosiva para darse esta situación de crisis y culpó de "corresponsabilidad colectividad", y que se debe trabajar en disminuir la corrupción y erradicar la impunidad.

Sin embargo, lamentó que los cambios anunciados se limiten a ser "una satisfacción de políticos que venían siendo disputados ya desde las Cámaras del Congreso y esos cambios no dieron aún respuestas a los reclamos".

Por su parte, Marcello Lacchi aseguró que "en Paraguay el único cambio político que se puede dar es a través de las calles, de la piña y de la patada porque no hay autoridad que haga cambios sin que no haya en la calle alguien que se manifieste", apuntó.

Afirmó que aunque las autoridades se quejen de las manifestaciones en la pandemia, y el hecho de que se llegue a la violencia, es algo que las mismas autoridades impulsan "porque si no vas a las calles no cambia nada".

Insistió en que es normal que en momentos de crisis se le escuche a la ciudadanía tomando las calles.

"Este es no solo un gobierno ineficiente, incompetente e inadecuado, lo fue no solo desde ahora, desde el 15 de agosto del 2018, desde las primeras semanas demostró no estar a la altura de la situación", criticó,

Agregó que Abdo no tiene idea, visión de país, no tiene equipo, no tiene nada. "La incompetencia reina su en gobierno. No puede resolver los problemas del país, era incapaz antes de la pandemia, tuvo unos momentos de luces por Julio Mazzoleni que supo interpretar el momento, porque sabía que el sistema sanitario de Paraguay no existe, es una fantasía", aseveró.

Manifestó que pueden haber enfermeras, hospitales y doctores, pero no hay un sistema de Salud Pública. "Es un gobierno sin visión, sin gestión, sin nada", lamentó.

Por su parte, el analista social y médico Alfredo Boccia Paz habló sobre la situación epidemiológica de la región, auguró un escenario catastrófico si no se toman las medidas necesarias, teniendo en cuenta el colapso en Brasil y la nueva cepa que amenaza a la región.

"La única salida, a mediano plazo, son las vacunas y justo nos toca el gobierno más inútil del continente, más remolón, el que menos previó las alternativas", reprochó.

En ese sentido, dijo que al irse Julio Mazzoleni del Ministerio de Salud, se encuentra más asustado.

"Desde el punto de vista sanitario le veo tan débil como desde el punto de vista político. Yo espero que Dios se apiade de Paraguay", expresó.

Juicio político empeoraría la situación

Boccia también se refirió a la amenaza del juicio político a Abdo, quien dijo "pende de un hilo, que está en calle España, de los intereses de Horacio Cartes".

Aseguró que la salida del presidente dependerá de lo que le convenga a Cartes, y ese es el salvavidas que tiene Mario Abdo. "Y si se va Marito, nos quedamos en las manos de Hugo Velázquez, y no hay nadie en Paraguay que confíe en Velázquez", indicó.

Al respecto, mencionó que por experiencias pasadas se sabe que "la mayor protección de un mal presidente es un vicepresidente más peligroso".

El analista Mario Paz Castaing fue más allá y habló sobre la especulación de una doble acefalía eventual, la cual manifestó "no está contemplada en la Constitución Nacional" y que se trata de "una fantasía jurídica y política".

Además, anunció que en caso de darse eso significaría de un aislamiento internacional, no solamente del Mercosur.

"En medio de esta pandemia, sumarle un aislamiento internacional sería gravísimo. Más grave de lo que estamos soportando hoy. Estas son las cosas que se deben medir", advirtió.

Salida de Mazzoleni fue una torpeza política

La historiadora y socióloga Milda Rivarola criticó la salida de Julio Mazzoleni al frente del Ministerio de Salud por mero populismo, y que esto fue un torpeza

"El hecho de descabezar, para salvarse él, para descomprimir de alguna manera la crisis, descabezar el sistema de Salud en el momento en que la pandemia está subiendo en pico hacia arriba, habrá sido popular en su momento, pero es una torpeza a nivel de política", afirmó.

Sobre el último comunicado, vía audiovisual del presidente Mario Abdo, dijo que este desperdició el balde de agua que le quedaba para apagar el fuego.

"Fue muy torpe respecto a la demanda a su presencia, a la posibilidad que él tenía de con su persona y con su liderazgo enfrentar de manera algo satisfactoria la crisis que hay", señaló.