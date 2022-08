Una publicación de Última Hora y Telefuturo reveló que una funcionaria realizaba tareas domésticas para el mismo.

En la segunda denuncia, manifestaron que Godoy realizó despidos masivos, mayormente de mujeres. "Esto lo que los legisladores no están viendo. Éramos 200 funcionarios y está desvinculando a más de 70, la mayoría, mujeres", apuntó Cáceres a Monumental 1080 AM.

Nota relacionada: Funcionaria se desempeñaba como empleada doméstica del defensor

En otro momento manifestó que a las funcionarias "siempre les maltrata". "Ya no sabemos qué hacer. Hicimos denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión de Género (Senado). Denuncias hay por todo el Paraguay", prosiguió.

La ex funcionaria manifestó que tiene un problema de larga data con el defensor del Pueblo, porque la desvinculó en 2019 sin sumario administrativo. Previamente, la fue degradando de cargo, tal como lo hizo en el caso de la primera denunciante.

La mujer fue directora de Contabilidad y directora administrativa de la Defensoría, y en los últimos tiempos la pusieron como asistente. "Tres meses estuve comisionada en otra institución, ahí es donde me saca. Me puso en otros cargos y estando un día en mi casa, me entero por la prensa que él me echó", comentó.

Nuevo escándalo

La denuncia que saltó este martes a la luz pública fue realizada por Ana Laura Rojas, quien hasta hace poco tiempo se desempeñaba como delegada del defensor del Pueblo en la ciudad de Caaguazú.

Era jefa directa de la funcionaria Yessica Insemblante, que supuestamente se trasladaba hasta Asunción para realizar tareas domésticas para el defensor Miguel Godoy, en su domicilio ubicado en el barrio San Pablo, de la capital.

La funcionaria compartió mensajes y audios que intercambiaban con la misma, incluso hay fotografías de por medio.

Lea también: Funcionaria teme por su vida tras denunciar a Miguel Godoy

Yessica Insemblante ingresó como contratada a la Defensoría del Pueblo en mayo de 2019. Hasta enero pasado era asistente de la Delegación de la Defensoría de Caaguazú y su sueldo era de G. 2.192.839. Fue nombrada en febrero y su salario trepó a G. 6.000.000 con su designación a un cargo de jefatura.

En marzo, el defensor le concedió la marcación del reloj biométrico en forma diferenciada para el horario de entrada y salida.

El defensor del Pueblo, Miguel Godoy, alegó a ÚH que la denunciante, Ana Laura Rojas, es una funcionaria conflictiva y que su malestar con su administración radica en que le descontrató a una cuñada suya.