Los empresarios manifestaron que es urgente “priorizar la búsqueda seria y decidida del bien común” y poner en primer lugar la crisis sanitaria. Igualmente, reafirmaron la urgencia de anteponer lo que verdaderamente es importante y “dejar de lado las agendas políticas, ideológicas y personales”.

“Estamos asistiendo a un macabro juego de lucha por el poder, donde priman los intereses particulares y egoístas. Donde la estrategia es del enfriamiento, de la confrontación y división”, dice una parte del comunicado emitido este miércoles.

El sector empresarial también hace alusión a la necesidad de frenar la incertidumbre y la ausencia de perspectivas. Igualmente, reiteraron que es necesario poner a la salud como tema prioritario en la agenda de la ciudadanía.

A la par, insisten en "recuperar la cohesión social para enfrentar unidos a la pandemia y prevalecer al aspecto sanitario en la agenda ciudadana y, por sobre todo, blindar la salud de las mezquindades políticas y del juego por el poder".

Por otra parte, dejaron en claro que la vida de la gente depende “del compromiso de priorizar la salud, asegurando el abastecimiento de insumos y medicamentos”.

Por último, instaron a las autoridades a “poner mayor esfuerzo en la gestión” para adquirir las vacunas anti-Covid y poder implementar todo el programa de vacunación.

“Necesitamos concertar, pero no se puede dialogar con quien no quiere o con quien está ausente. Este sigue siendo un año clave para el futuro de todos los paraguayos, no tenemos más tiempo”, finaliza el escrito del sector.

Los contagios superaron la barrera de los 198.000 y la cifra de fallecidos por coronavirus trepó a 3.818. En contrapartida, el Gobierno anunció que endurecerán la cuarentena para frenar los números muy elevados de contagio.

Este miércoles oficializarán el decreto que entraría en vigencia este fin de semana.