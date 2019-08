Empresarios confirman ante Fiscalía que se reunieron con Hugo Velázquez

Lea más: Polémica acta sobre Itaipú pone en el ojo de la tormenta a Hugo Velázquez

En el documento, que suponía un sobrecosto de USD 250 millones para la ANDE, también se excluyó un punto que favorecía a Paraguay con la venta de energía de la estatal a otras empresas, supuestamente, a pedido de Velázquez y el presidente de la República, Mario Abdo Benítez.

En ese sentido, el uruguayo Nicolás Kac explicó ante los fiscales que mantuvo una reunión, en carácter de intermediario de la empresa Leros, con el vicepresidente de la República, el abogado José Rodríguez y representantes de la firma en cuestión, por el interés de adquirir energía de la ANDE. El vicepresidente ya había confirmado la existencia de esta reunión ante la Cámara de Diputados.

Asimismo, dijo que el vicepresidente les recibió en su despacho y luego los derivó con el ahora ex presidente de la ANDE, Pedro Ferreira, con quien se reunieron en tres ocasiones y posteriormente presentaron, el 11 de julio de este año, una propuesta formal para la adquisición de energía, en nombre de la empresa Leros, ligada supuestamente al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro,

Según unos mensajes que fueron revelados por el ex titular de la ANDE, el abogado José Rodríguez, hijo de la ex ministra de Seprelad, Epifanía González, le pedía excluir el punto 6 del acuerdo, que beneficiaba al Paraguay, a pedido del presidente de la República, Mario Abdo Benítez y su vicepresidente, Hugo Velázquez, con quien compartía hasta encuentros de fútbol.

El acuerdo fue firmado ya el 24 de mayo, pero se mantuvo en secreto hasta los últimos días del mes de julio, cuando Ferreira renunció al cargo.

De la misma manera, el argentino Diego Banfi expresó ante el Ministerio Público que presta servicios para varias empresas, que se dedican a la venta y distribución de energía, y que en ese contexto tuvo conocimiento del llamado público que hizo la ANDE para los interesados en la compra de energía de la estatal paraguaya.

Entre otras cosas, indicó que, a través de un abogado, se puso en contacto sobre el tema y que por dicho intermedio coincidieron con el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, durante un almuerzo.

En dicha ocasión, contó que le manifestaron su interés de adquirir la energía al segundo del Poder Ejecutivo, quien les contactó con el entonces presidente de la ANDE, Pedro Ferreira, que los recibió para iniciar con las tratativas de la venta.

Los agentes Marcelo Pecci, Susy Riquelme y Liliana Alcaraz investigan presuntas irregularidades en la firma del acuerdo entre Paraguay y Brasil sobre la contratación de energía de Itaipú.

Por el caso, están denunciados el ex canciller Luis Alberto Castiglioni, el ex director de Itaipú, José Alberto Alderete, el ex embajador paraguayo ante el Brasil, Hugo Saguier Caballero y el ex presidente de la ANDE, Alcides Jiménez, además del actual ministro de Hacienda, Benigno López.

La crisis desatada por el acta bilateral derivó incluso en un pedido de juicio político contra el primero y segundo del Ejecutivo, que finalmente fue rechazado este martes por una mayoría colorada en la Cámara de Diputados.