Emiliano Rolón tendrá presiones importantes en la Fiscalía, afirma Cecilia Pérez

Luego de que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, se decantó por el juez Emiliano Rolón para ocupar el cargo de fiscal general del Estado, Cecilia Pérez publicó un hilo en Twitter donde implicó al ex senador oviedista Víctor Galeano Perrone en la decisión del Ejecutivo.

La ex ministra de Justicia y ex ministra asesora de Asuntos de Seguridad de la Presidencia habló al respecto en la mañana de este jueves en una comunicación con radio Monumental 1080 AM y dijo que el resultado de la elección "es parte de la jugada" y que "son las reglas del juego".

No obstante, deseó éxitos en sus nuevas funciones al elegido del presidente, quien aún debe tener el acuerdo constitucional de la Cámara de Senadores. Los parlamentarios sesionarán este jueves para tratar el tema.

"Espero que pueda llevar adelante todos los cambios, porque van a haber dificultades enormes en esquemas estructurales, y le deseo mucha fuerza para eso. Más allá de la idoneidad, aparte está en el medio el tema estructural (...). Acá van a haber presiones y presiones importantes de estructuras establecidas que están cómodas con el esquema actual", señaló.

Pérez fue consultada si cree que Galeano Perrone tuvo injerencia en la decisión de Mario Abdo para la Fiscalía General del Estado, pero no confirmó ni descartó nada sobre esa posibilidad.

Sin embargo, afirmó que "todo lo que se haga por fuera o desde atrás sin transparencia" por parte de cualquier persona o personalidad "es un riesgo para la República de Paraguay.

Cecilia Pérez fue una de las altas funcionarias del Gobierno más cercanas a la actual administración y, a pesar de que sonaba como la favorita para la Fiscalía, no fue elegida por el primer mandatario. Se sobrepuso otro candidato por presión, supuestamente, del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez.

En medio de esta coyuntura fue que la ex ministra reflotó el nombre de Víctor Galeano Perrone en su descargo en Twitter y comentó a la radio que el ex parlamentario oviedista conoció a su tío Armando Roux Reiniger, cuando este fue coronel en la Caballería y quien sufrió muchas injusticias en su tiempo.

Galeano fue calificado una vez por la senadora Desirée Masi (PDP) como el "monje negro" del ex presidente Horacio Cartes porque formaba parte de su grupo de asesores.

Estuvo prófugo de la Justicia por nueve años al ser implicado en el magnicidio del vicepresidente Luis María Argaña y la matanza de jóvenes frente a la plaza del Congreso.