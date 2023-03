Emiliano Rolón realiza más cambios en la Fiscalía

Por otra parte, a través de la Resolución 1588 designó al abogado Ramiro Sabino Ocampos González en carácter de coordinador de Asuntos Gremiales de la institución.

El nuevo fiscal general del Estado realizó este jueves una conferencia de prensa y cuestionó que Sandra Quiñónez haya realizado varios ascensos, nombramientos y contratos antes de dejar el cargo, por lo que manifestó que primero deberá trabajar en la reorganización de la institución fiscal. Aclaró que, una vez que ya tenga la "gente con la que podrá trabajar", se ocupará de las causas emblemáticas.

"Es inaudito creer que en vísperas de la cesación de un cargo se hayan ocupado estos cargos solo para perjudicar. Desde diciembre tenemos números ínfimos de nombramientos, pero desde enero se dispararon. Hoy no tengo casi posibilidad de moverme. Me parece inadecuado y hasta falta de inteligencia enturbiar el camino", lamentó.

Y añadió: "Me pidieron (resolver) casos emblemáticos, pero no me puedo ocupar de ellos porque primero tengo que tener gente que pueda trabajar conmigo. Tengo un asesor jurídico, pero no tengo espacio presupuestario y muchos otros cargos de confianza. Tuvimos que cesar las comisiones de funcionarios del Ministerio Público que estaban en otras instituciones y ahora tengo que reubicarlos para que me sean útiles", sostuvo.

Indicó que por el momento no puede dimensionar el perjuicio económico que generaron dichas irregularidades, pero reiteró que implican un "obstáculo" a su trabajo, teniendo en cuenta que se trata de más de 400 funcionarios fiscales.

El 9 de marzo pasado, Emiliano Rolón, realizó las primeras 15 nuevas reasignaciones en función a su nueva política de administración.