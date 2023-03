El alto representante fiscal fue tajante al cuestionar a la ahora ex titular del Ministerio Público Sandra Quiñónez, debido a que antes de cesar del cargo realizó nuevos ascensos y nombramientos.

Dijo que, por ello, ahora "no puede ocuparse" de causas emblemáticas —cuyos principales protagonistas son muchas veces referentes políticos o empresariales que operan impunemente— y primero tiene que ubicar a las personas que son de su confianza y con las que podrá trabajar y luego reorganizar la entidad.

"Es inaudito creer que en vísperas de la cesación de un cargo se hayan ocupado estos cargos solo para perjudicar. Desde diciembre tenemos números ínfimos de nombramientos, pero desde enero se dispararon. Hoy no tengo casi posibilidad de moverme. Me parece inadecuado y hasta falta de inteligencia enturbiar el camino", lamentó.

Y añadió: "Me pidieron casos emblemáticos, pero no me puedo ocupar de ellos porque primero tengo que tener gente que pueda trabajar conmigo. Tengo un asesor jurídico, pero no tengo espacio presupuestario y muchos otros cargos de confianza. Tuvimos que cesar de comisiones de funcionarios del Ministerio Público que estaban en otras instituciones y ahora tengo que reubicarlos para que me sean útiles", sostuvo.

Indicó que por el momento no puede dimensionar el perjuicio económico que generaron dichas irregularidades, pero reiteró que implican un "obstáculo" a su trabajo, teniendo en cuenta que se trata de más de 400 funcionarios fiscales.

"Hay un número importante de contratos nuevos, que quizás las personas beneficiadas son muy capacitadas, pero les perjudica incluso a ellos porque tengo que ver cómo los utilizo o incluso los anulo", enfatizó.

Al ser consultado si actuará efectivamente contra políticos y funcionarios del Poder Judicial que están implicados en hechos delictivos o crímenes, aseguró que la Fiscalía General posee una postura "firme" y que "todo aquel que infringe una normativa tendrá una consecuencia".

Nuevos concursos

Seguidamente, Rolón también habló sobre la forma en la que se llevaron a cabo los nombramientos o contratos de los últimos años, resaltando que desde el 2020 ya no se realizaron concursos públicos como corresponde.

"Llamativamente, después del último concurso, de 2020, no hubo concursos de asistentes fiscales. No hago desmérito de la preparación, del trabajo, pero se les introdujo sin concurso. Y eso vamos a corregir. Estamos preparando concursos para ocupar como corresponde", explicó.

Sobre los asistentes fiscales, informó que todas las fiscalías del país recibieron un pedido de informe acerca de todos los funcionarios que tengan en su poder vehículos sometidos a algún proceso penal, "porque tenemos evidencia de que esto ocurre en forma cotidiana", resaltó.

En cuanto al cronograma de reestructuración del Ministerio Público, Emiliano Rolón explicó que se ejecutará por etapas y que primero se enfocarán en reorganizar la principal sede fiscal y luego pasarán por las oficinas del interior del país y la rotación de los "inamovibles".

"Necesitamos descentralizar. El adjunto de cada departamento (debe estar) en su respectivo departamento. Por diferentes razones fueron llegando todos a la capital y funcionaban inauditamente. Por ejemplo, el fiscal adjunto antiabigeato estaba en la capital. Necesitamos mayor presencia del Estado en las regiones. Esto está en la Carta Orgánica, no es un invento", aseveró.

Adelantó que desde el sábado próximo comenzarán con las tareas de asentamiento definitivo de cada adjunto en su zona, con las circunscripciones, para posteriormente proceder a la reorganización de las unidades especiales.

También aseguró que para llevar adelante todo este trabajo en el marco de las "reglas y el diálogo que corresponde", se está creando una oficina sindical de asuntos sindicales, que deberá evaluar todos los problemas que surjan con los funcionarios.

En cuanto al pedido de informe que realizó al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), para justificar por qué hay lomadas en rutas nacionales, Emiliano Rolón explicó que se trata de una acción de representación social, con la cual, en principio, solo busca advertir a la institución competente sobre los problemas que constituyen estos reductores de velocidad en las rutas nacionales.

"No solo por los obstáculos, sino que estas barreras puestas sin discriminación violan el artículo 216 del Código Penal, de intervenciones peligrosas en el tránsito terrestre", por lo que si las lomadas que están en falta no se retiran, hay una posibilidad de sanción", manifestó.

"Hoy día la autoridad encargada de controlar es el MOPC, pero como todavía no instalamos a nivel de acción pública, solo advertimos que si no se corrige es pasible de sanciones", indicó.

Finalmente, el fiscal general dijo que buscará trabajar en la atención de los problemas de las comunidades indígenas y la representación social en general, porque "son cuestiones que tenemos prácticamente como anunciadas en la Constitución, pero que en las administraciones anteriores no se llevaron a la práctica".

Resaltó que las primeras decisiones que tomó al frente de la Fiscalía General del Estado ya son de importancia, pero reconoció que "es poco todavía".

Poco antes de asumir el cargo, Emiliano Rolón Fernández ya sostuvo que sus objetivos como próximo fiscal general del Estado apuntan a "destruir todas las roscas que existen" y aseguró que es partidario de que todas las instituciones sean controlables, asumiendo la necesidad de que el pueblo ejerza de contralor. Su mandato en el Ministerio Público se extenderá hasta el 9 de marzo de 2028.