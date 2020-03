“Una pandemia es como una guerra que ahora se gana con comunicación, logística y preparación y lo que se tendrá que hacer a nivel mundial es sumar la cooperación internacional entre científicos, economistas y quienes toman las decisiones políticas, porque si un país va por sí mismo y no se apoya en experiencias, no creo que se resuelvan los problemas”, expresó el diplomático en comunicación con Monumental 1080 AM.

Berizzi también recomendó que Paraguay se prepare para tener un abastecimiento de productos para cuando se supere esta situación y que, en ese sentido, las autoridades se enfoquen en mejorar los sistemas desde el concepto de la institucionalidad.

“Se debe trabajar en medidas sociales. En Europa se tiene un sistema de protección muy fuerte y aunque pare la economía hay una fuerte protección social y esa es una ventaja”, comparó.

El representante diplomático insistió en que el país debe prepararse para mejorar el sistema de salud y tomar medidas socioeconómicas, como una reforma en las finanzas públicas, para recuperarse más rápido.

El Gobierno Nacional tomó una serie de medidas sociales y económicas para hacer frente a la pandemia del coronavirus en el país. Se decretó cuarentena obligatoria, restricción de horario para la circulación pública, postergación del pago de impuestos y otras medidas económicas como el endeudamiento de USD 1.600 millones para sostener el funcionamiento del Estado durante tres meses.

Hasta el momento, el brote del Covid-19 en Paraguay dejó tres fallecidos y 41 casos confirmados.