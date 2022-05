Embajador colombiano califica de "inusual" atentado en zona turística

El embajador colombiano en Paraguay y ex senador de su país, Fernando Sierra, manifestó a NPY que Colombia tiene una historia de 60 años de conflicto armado, donde la guerrilla junto con organizaciones criminales, bandas del narcotráfico y carteles de la droga sembraron miedo y terror en varias zonas del país. No obstante, indicó que no recuerda que haya ocurrido en la historia reciente algo similar al asesinato del fiscal Marcelo Pecci en esta zona del país.