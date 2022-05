Tras el crimen, su esposa habló brevemente con un medio de ese país y afirmó que su esposo no recibió ningún tipo de amenazas.

Igualmente, detalló que dos hombres llegaron hasta la isla privada del Hotel Decamerón en una lancha y efectuaron disparos.

El fiscal fue asesinado de tres balazos, según informaciones preliminares.

Embed #AHORA Habló la esposa del fiscal Marcelo Pecci. La mujer confirma que desconocidos efectuaron disparos desde una lancha.



Dijo además que el fallecido no recibió ninguna amenaza previa.



EN VIVO: https://t.co/bmmwHO0a0L#TelefuturoPy #MeridianoPy #VacunarseNoCuesta pic.twitter.com/ypva5HUPg4 — Telefuturo (@Telefuturo) May 10, 2022

"Él no tenía ninguna amenazas. Le dispararon y se fueron. Un guardia quiso acercarse y le dispararon también y no sé si está herido o no", manifestó su esposa, quien reccientemente había anunciado que está embarazada.

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores informaron, a través de un comunicado, que se instruyó a la embajadora del Paraguay ante ese país, Sophia López Garelli, a recabar detalles de lo acontecido y a tomar contacto con la esposa de la víctima y con las máximas autoridades de seguridad en ese país.

La Policía de Colombia anunció que hablaron con Estados Unidos para que se integre al equipo de investigación que conformaron con Paraguay por el asesinato del fiscal que investigó casos de gran envergadura relacionados al narcotráfico.