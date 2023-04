Eliminación de bicisenda sobre Palma, entre críticas y aplausos

“Unos frentistas deciden cómo va a funcionar la ciudad, ok”, escribió el usuario @calferso en su perfil de Twitter.

El trazado del carril exclusivo para bicicletas fue muy cuestionado principalmente por los frentistas, quienes sostenían que se verían afectados en sus ventas e incluso se manifestaron el pasado 3 de abril.

“Estamos a merced de los empresarios de Palma, que deciden lo que es bueno o malo para el centro y los asunceños, según su capricho e intereses. Nunca prima el interés ciudadano, solo es importante el lucro de los dueños de la calle. ¡Basta de la dictadura empresarial sobre Palma!”, es otro de los comentarios en contra de la decisión de los ediles.

Algunos usuarios sostuvieron que el proyecto se desarrolló a “espaldas de la ciudadanía, sin transparencia,” y que por eso lo “que se baja desde el Olimpo no funciona”.

Sin embargo, los internautas respondieron en varios tuits que los comerciantes fueron convocados a reuniones de socialización, pero ellos no se presentaron.

“Cierto, no se avisó luego. Solo en tapa de diarios, portales digitales, páginas gubernamentales y de organismos internacionales, grupos de fb, twitter, universidades, talleres comunitarios, salidas con ciclistas y en la bienal iberoamericana de arquitectura”, ironizó el usuario Martín Cáceres (@martinclz).

Una internauta apuntó al ideólogo de la minuta aprobada por la Junta Municipal. Se trata del concejal Arturo Almirón.

“Una nota pedorra escrita por alguien incapaz de hilar 4 párrafos consiguió eliminar la bicisenda, y después una aparece con un plan de 800 páginas al que le llaman ‘incompleto’”, tuiteó Big Madrinita (@mariavir92).

Apoyan decisión

Para otra parte de los usuarios de las redes sociales, la decisión de los ediles asuncenos es acertada ya que consideran que la demarcación se hizo sin planificación.

“Al fin algo bueno. Si quieren bicisenda, háganlo por el acceso costanera. Encima que el centro de Asunción sus calles son de un metro de ancho, ponen otra vez eso. Desastreee. Lo malo es que esa porquería ya costó más de 2.000 millones al dope”, comentó Jorge Vera en Facebook.

“Y si, la bicisenda sobre Palma fue y es un desatinó(sic), la verdad es el resultado de una falta absoluta planificación”, escribió Gustavo Franco.

Al mismo tiempo, la usuaria Ara Romi celebró lo resuelto por la Junta, al comentar que “nuestro país no está preparado para adaptarse al uso de bici no hay condiciones, solo para deporte no para uso como medio de transporte”.

Estos son algunos de los comentarios más destacos en las plataformas sociales Facebook y Twitter.

Obra

El proyecto es financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), mediante el PNUD, y se realiza en conjunto con otras instituciones como el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y la Municipalidad de Asunción.

La Red de Bicisendas del Área Metropolitana de Asunción se encuentra conformada por dos troncales. La primera ya culminó, pero la segunda está en proceso de ser terminada.

Los primeros 31 kilómetros que están en obras conectan Asunción con Fernando de la Mora y San Lorenzo, mientras que el plan completo, de 600 kilómetros, unirá Asunción con Fernando, San Lorenzo, Luque, Lambaré, Mariano Roque Alonso, Limpio, Villa Elisa, San Antonio, Ñemby y Capiatá.