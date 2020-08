El valor es el mismo, las circunstancias absolutamente distintas

A puertas cerradas, protocolo sanitario estricto, sin concentraciones grupales previas al juego y un riguroso operativo de seguridad (para evitar aglomeraciones de hinchas en las afueras de la Olla) serán parte del ambiente del partido de esta tarde. De todas maneras, la temperatura del clásico es alta y genera una notable expectativa.

Habrá otra imagen en la cancha, nunca registrada antes. Es que este apasionante duelo se disputará sin público por primera vez en la historia del balompié nacional.Así se presenta el cotejo que marcará la tendencia camino al título del Apertura. Los rivales se conocen sobradamente y las estrategias ya están elaboradas por Arce y Garnero. Los dos técnicos cuentan con sus mejores armas, a lo que se agrega el propio orgullo que depara tan trascendental enfrentamiento. En la tabla, Cerro saca 4 puntos de ventaja, teniendo incluso el empate como resultado a favor. Olimpia necesita imperiosamente de la victoria para seguir en la lucha. Ganar o ganar es la consigna franjeada, consciente de su realidad. En cuanto al arbitraje, es enorme la responsabilidad de quienes tienen a su cargo dirigir el compromiso, evitando contratiempos en el desarrollo del cotejo y las posteriores repercusiones. Bien se sabe que el superclásico es único, aunque lamentablemente por el Covid-19 se disputará en circunstancias especiales como en esta oportunidad.Por la supremacía A la consulta con nuestro compañero Andrés Riquelme, nos precisó que será el clásico 307 de los campeonatos oficiales del fútbol paraguayo, ciclo comenzado en 1913. Quien gane desnivelará a su favor el historial, ya que hoy esos números presentan una igualdad, 106 triunfos para cada uno y 94 empates. Si es Olimpia, lo conseguirá luego de 14 años (octubre 2006), y si es Cerro el que sale airoso, además de retomar la supremacía, volverá a un triunfo ante su eterno rival luego de 27 meses, ya que data de mayo del 2018 su último éxito (1-0). Otro detalle que señala Andrés es que en julio del 2014, cuando asumió Marcos Trovato como Presidente de Olimpia, su club estaba 6 clásicos abajo que su rival, diferencia que llegó a ser 7 en agosto del 2015. InestabilidadLo de Libertad no deja de preocupar a su directiva y a su hinchada. La irregularidad de la campaña es manifiesta, y no se compadece de lo que fue su excelente ubicación antes del parate. Hoy día, aun mostrando más carácter, carece de orden y contundencia. Otro detalle a ser consignado son las variantes en la conformación de la escuadra, evidenciando la falta de estabilidad. El lunes lidiará con Sol por el torneo local, y de no ganar se alejaría visiblemente del título. Para ser más preciso, el cuadro de Díaz no garantiza, pese al costoso y prestigio plantel. En breve, se le viene nuevamente la Libertadores, donde deberá justificar su liderazgo en la serie. Su próximo adversario será Boca, con poco tiempo de preparación y por lo que el Gumarelo tendría que sacar provecho. La AFA tiene programado en principio que el fútbol retorne el 25 de setiembre.Petición aceptadaEn tanto Guaraní solicitó autorización a la Divisional para enfrentar por el Apertura a Sportivo Luqueño el 4 de setiembre en Sajonia, esto a raíz del enfrentamiento por la Libertadores ante Tigre de Argentina el 17 de setiembre en el mismo escenario. El Aurinegro cumple una exitosa gestión en el orden internacional, había superado todas las etapas hasta meterse en fase de grupos, logrando una muy buena recompensa económica y respondiendo con creces futbolísticamente. El Legendario integra el Grupo B donde Palmeiras es el puntero con 6 unidades, compartiendo la segunda ubicación con Bolívar. Tigre no alcanzó punto alguno.Se asoman las EliminatoriasEn octubre arrancarán las clasificatorias para Qatar dentro de un panorama confuso y sombrío por el coronavirus. Es probable que varias selecciones utilicen en su mayoría jugadores locales por los inconvenientes en los vuelos y del mismo protocolo sanitario. Habría que ver cómo se destraba esta situación que golpea a todos los protagonistas. El calendario asigna entre el jueves 8 y martes 13 de octubre estos partidos: Uruguay-Chile, Colombia-Venezuela, Brasil-Bolivia, Paraguay-Perú y Argentina-Ecuador. Se completará el combo con estos encuentros: Perú-Brasil, Venezuela-Paraguay, Bolivia-Argentina, Chile-Colombia y Ecuador-Uruguay. Cierre de fronteraEl Gobierno húngaro anunció que prohibirá la entrada de extranjeros desde el 1 de setiembre, esto pone en jaque el partido entre el Bayern y el Sevilla del 24 de setiembre en Budapest por la Supercopa de Europa. Quedará cerrada la frontera por un mes para extranjeros para combatir la propagación del Covid-19 dejando abierta la posibilidad de algunas excepciones como convoyes militares, causas humanitarias o viajes de negocios. En las próximas horas se reunirán miembros de la UEFA y autoridades de Hungría para analizar el caso que por la trascendencia que representa a este país podría entrar en el rubro de excepcional. Se habría aprobado que se vendan 3.000 entradas para los aficionados de los equipos, aunque esto podría cambiar por la situación actual en el mencionado país europeo. Las ultimas noticias dan cuenta que la Eurocopa podría cambiar de sede, mencionándose a Lisboa donde se disputaron los cuartos, semi y final de la Champions.