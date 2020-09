En conversación con NPY, el hombre aseguró que su vida “es un milagro de Dios”. “Esos 15 días no fueron fáciles, estuve 5 días despierto. Vi el trabajo del personal de blanco, quienes hicieron todo lo posible para que yo pueda vivir”, expresó.

La pareja del paciente, Dalila Cristaldo, explicó que el hombre tuvo un cuadro sumamente grave de Covid-19.

“Muchas veces los médicos no tenían palabras para explicarnos, pero nos sostuvo la fe. Estamos agradecidos con Dios y el personal de blanco. Vi como ellos se esforzaban por todos los pacientes”, dijo la mujer.

González fue internado en el Hospital Integrado de IPS en Alto Paraná, tras presentar síntomas de Covid-19 como dolor de cabeza intenso, fiebre y dificultad para respirar.

“Por el miedo no quisimos ir a IPS, pero una madrugada él me dijo que ya no aguantaba. Fuimos al hospital y le hicieron tomografía. Nos dijeron que era compatible con Covid”, explicó su pareja.

La mujer comentó que en un solo día, mientras esperaba en el hospital, presenció el momento en que los médicos informaron a los familiares de cinco pacientes sobre su fallecimiento.

Fredy González fue el primer paciente de Alto Paraná en salir con vida tras ingresar a la Unidad de Terapia Intensiva en el Hospital Integrado de IPS.