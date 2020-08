El puertorriqueño Lunay saluda a sus fans de Paraguay

Contó que actualmente está recibiendo la colaboración de la influyente ejecutiva musical cubana Rebeca León, actual mánager de Rosalía, y dijo que esto fue lo más positivo que le pasó en la pandemia del Covid-19.

Apunta a seguir evolucionando en grande, por ello reveló que está aprendiendo inglés de modo a seguir expandiendo sus proyectos musicales en ese idioma.

El artista puertorriqueño de 19 años lanzó este mes Top Gone, que grabó en colaboración con el rapero estadounidense Lil Mosey en Miami.

En este sentido agregó que uno de sus sueños siempre fue grabar con Daddy Yankee, que lo cumplió y animó a que las personas siempre trabajen duro por lo que quieren.

"Para los que no saben, a Daddy Yankee le dije, mirándole a los ojos, 'hasta que no grabe contigo, no descanso'. Eso fue en 2014 y cuatro años luego, en 2018 me lo encuentro en el estudio y le enseño la foto, 'este era el que te dijo que iba a grabar contigo', le dije", acotó.

Uno de sus últimos sencillos recientemente lanzados durante la pandemia fue Relaciones, que al momento ya lleva casi 8 millones de reproducciones en Spotify.

Al respecto agregó que la hizo para que la gente la siga disfrutando desde sus casas. "A mí me duele mucho que las discotecas estén cerradas, para que puedan ser bailadas", expresó.

El artista sostuvo en otro momento que trata de mantener su esencia en la música, para hacer mover a la gente con algo diferente y que sea para toda la familia, desde los niños hasta los más adultos.

"Relaciones la pueden cantar todo tipo de público, música variada y para toda la familia", aseguró.

Lunay se ha proyectado como una de las grandes estrellas del movimiento urbano tras su éxito del remix (remezcla) de Soltera con Daddy Yankee y Bad Bunny.

Dicho tema sobrepasó las 542 millones de reproducciones en Spotify y el video musical rebasó las 594 millones de visitas en YouTube.

La canción logró posicionar al artista en los primeros lugares de las listas musicales en Estados Unidos, España, México, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y República Dominicana, entre otros países; y lo volvió en la promesa del reguetón.