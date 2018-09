El presidente de Diputados pedirá consejo para definir banca de Ulises

Hoy a las 9.30 se realizará la reunión de la mesa directiva donde estarán los líderes de bancadas de los diferentes sectores políticos. Consideró que allí empezarán a discutir el tema, ya que el sector de Honor Colorado considera que hay que convocar a la suplente Rocío Abed de Zacarías para jurar como diputada en lugar de Ulises, quien responde al bloque de Añetete.

“Seguramente vamos a hablar sobre el punto (hoy en la reunión). No hay antecedentes y pregunté a mucha gente. Ulises perdió su fuero, pero no la investidura”, remarcó el titular de la Cámara Baja.

confusión. Cuevas remarcó que no tienen clara la situación respecto a qué solución deben dar al tema de la banca de Quintana. En ese sentido, coincidió con sus pares sobre la necesidad de realizar consultas a juristas para tener un mejor panorama para tomar una decisión correcta.

“Voy a consultar a la parte jurídica y coincidir todos. No tengo postura particular. No hay nada específico. Tengo que consultar a los colegas y la parte legal”, remarcó el presidente de este cuerpo legislativo.

fueros. El diputado de Paraguarí remarcó que Ulises perdió su fuero, pero no la investidura. “Allí está el problema. La verdad que nadie habló sobre el punto. No sé habló nada”, significó.

Remarcó que Luis Cáceres es su asesor jurídico en la Cámara y cree que también estará consultando con otros juristas antes de tomar la decisión.

Los legisladores deberán reunir toda la información respecto a cuántas sesiones puede ausentarse Quintana, ya que se encuentra imposibilitado para cumplir con sus funciones, en vista a que sigue la investigación y permanece recluido en Viñas Cué.

dilema entre coloradoS. El principal problema para definir qué harán con la banca de Ulises se da entre los colorados, debido a la fuerte disputa entre los cartistas y el sector liderado por Abdo Benítez.

El problema está en que la suplente Abed de Zacarías es justamente esposa del diputado Justo Zacarías Irún y cuñada del senador Javier Zacarías Irún. Ambos responden a Honor Colorado. En caso de que la misma sea convocada a jurar como diputada, el sector del cartismo aumentará la cantidad de integrantes y es una posición política que no le conviene al mandatario, debido al fuerte internismo.

La bancada de Colorado Añetete pedirá un dictamen a la asesoría jurídica de la Cámara Baja, según manifestó el diputado Roberto González, quien se abstuvo de opinar acerca de cuándo deberá ser convocada.

Desde este sector consideran que la Justicia Electoral debe determinar quién debe asumir en reemplazo de Quintana.

Mientras sigue el juicio en contra del diputado, el abogado Álvaro Arias considera que la prisión preventiva fue ilegal y arbitraria.

Reunión sobre pérdida de investidura

Tras la reunión de las bancadas, está prevista la reunión de la Comisión que se creó recientemente para establecer un reglamento sobre la pérdida de investidura.

La intención es que dentro de 15 días puedan tener una propuesta, expresó el presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Cuevas.

“Pensamos convocar a los grandes juristas para conocer su parecer para hacer algo bueno y serio”, enfatizó el diputado.

La comisión especial estará integrada por diez diputados que serán designados por las diferentes bancadas.

Además, se consultará a juristas acerca de las lagunas legales que giran en torno a la pérdida de la investidura parlamentaria.

La iniciativa estuvo a cargo de Derlis Maidana.