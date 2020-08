El Mades se defiende de las críticas y alega bajo presupuesto

El Mades fue blanco de críticas por la situación de contaminación del Lago Cerro de Limpio, que motivó al reconocido actor y activista ambiental Leonardo DiCaprio a manifestarse al respecto en sus redes.

“Lejos de ser una excusa, gracias a una reingeniería se logró hacer muchas cosas en estos dos años, con grandes avances, no obstante, desde el Ministerio se entiende que todo lo que se pueda hacer por y para el medioambiente no basta, ya que se trata de una materia sensible y por años olvidada, y seguirá haciendo el máximo esfuerzo por cumplir su rol misional”, remarcaron.

Lea más: Pobladores se manifiestan contra impune daño ambiental a Laguna Cerro de Limpio

Así también, mencionaron que su presupuesto es de un poco más de G. 56.000 millones como presupuesto general para el ejercicio fiscal 2020, de los cuales, G. 31.920.117.795 los da el Ministerio de Hacienda, y G. 22.718.008.826 es el monto que el Mades debe recaudar.

En ese sentido, detallaron que dicho presupuesto debe alcanzar para poder llevar adelante su trabajo de coordinar, supervisar y ejecutar las acciones ambientales, así como los planes, programas y proyectos referentes a la preservación y la conservación, la recomposición y el manejo de los recursos naturales.

“Todo el presupuesto del Mades representa apenas el 0,06% del PGN promulgado. Cada paraguayo invierte apenas USD 1 por persona en el medioambiente. La institución requiere como mínimo, aproximadamente, un presupuesto de G. 130.084.059.129. Pero se entiende que la situación actual de la pandemia tampoco aporta un escenario óptimo para esta intención”, manifestaron.

Entre tanto, indicaron que al presupuesto de este año también se le debe restar la suma de G. 1.707.794.080 por la ley de emergencia sanitaria en el país, que establece medidas administrativas, fiscales y financieras.

Entérese más: Leonardo DiCaprio se hace eco de la contaminación en la laguna Cerro

“En medio de la precariedad, el Mades es el ente encargado de hacer cumplir más de 50 leyes ambientales en todo el país. Los créditos presupuestarios destinados a los servicios personales del Mades son insuficientes para otorgar a los funcionarios una remuneración acorde a sus funciones y responsabilidades, y los topes establecidos en los lineamientos para la elaboración del presupuesto anual no permiten mejorar la situación de disponibilidad presupuestaria”, refirieron.

Asimismo, especificaron que la aplicación de topes presupuestarios obliga a la entidad al decrecimiento de su presupuesto en materia de servicios personales, sacrificando rubros muy importantes e imprescindibles para una adecuada gestión institucional.

Le puede interesar: Mades cancela declaración de impacto ambiental a firma y pide cierre definitivo

“El Ministerio del Ambiente se considera una institución con el mismo nivel de importancia de otras instituciones como gobernaciones y ministerios, como por ejemplo la cartera de Salud, ya que el cuidado del medioambiente tiene mucho que ver con el cuidado de la salud misma, o como el Ministerio de Educación, teniendo en cuenta que los técnicos enseñan y capacitan sobre el cuidado de los recursos naturales a la población”, expusieron.

Finalmente, expresaron que más allá del objetivo general de la institución, la realidad presupuestaria afecta a que su funcionamiento sea mucho más efectivo.