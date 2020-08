El jefe narco, un lujoso regalo y una crónica detectivesca en Twitter

Es lo que ocurre con la seguidilla de posteos que compartió este viernes el tuitero @HumitoMaciel, y que vale la pena seguir y comprender en su verdadero contexto de la narcopolítica paraguaya.

Todo empezó con un tuit de otra usuaria de la red de microblogging, @milady_baez, quien el 19 de agosto compartió fotos suyas a bordo de una lujosa nueva camioneta BMW, con el siguiente texto: “18 bien cumplido. Me tocó el mejor papi”, con emoticones de corazones.

El posteo tuvo mucha repercusión y generó polémica en las redes, lo que llevó a @HumitoMaciel a indagar sobre “el tuit que causó envidia en muchos, indignación en algunos, orgullo en otros”. Explica en su primer tuit de la serie: “Hice una investigación y llegué hasta "Don Báez", el papá que regaló una Camioneta BMW a su hija por sus 18 años...”.

A continuación, sigue la detectivesca historia, en forma de hilo.“Milady es una Srita de 18 años recién cumplidos, es oriunda de Pedro Juan Caballero, pero reside en Asunción. Se hizo famosa en Twitter por publicar fotos de la camio BMW que su papá le regaló por sus 18 años. Y la reacción del paraguayo promedio no se hizo esperar, obviamente...”.

“Muchos le dijeron que los logros son mejores cuando vienen de tu propio sudor, algunos le felicitaron y hasta le demostraron una sana envidia, y otros ya se fueron al extremo y trataron de 'Narco' a su papá, al que ni siquiera conocen, ni saben quién es... ¿Quién es Don Báez?”.

Investigando a Don Báez

Con un manejo del suspenso dramático que ya quisiera el maestro del cine Alfred Hitchcock, @HumitoMaciel relata: “Empecé mi investigación buscando a Milady en redes sociales, fácilmente se la encuentra. Vi que es cantante, inclusive estuvo cantando en algún programa de TV. No pude ver muchas fotos de ella porque no somos "amigos", pero en las que pude ver noté que tiene 3 hermanos varones”.

“Seguía sin poder llegar a Don Báez, su lista de amigos está bloqueada por lo que lo único que podía hacer o ver era leer los comentarios de sus fotos. Tampoco encontré nada relevante”, agrega.

“Entonces voy a la vieja confiable, mirar los ‘Me Gusta’ de su foto de perfil. Buscando a todos los Báez en los likes, encuentro 2 que no parecen ser parientes, a uno que es su hermano, y a una señora de Báez. ¡Chan! Podría ser su mamá o su tía... Entro al perfil de la Sra. de Báez”, dice, dejando picando el resultado para el siguiente posteo.

Aquí el relato ya aparece ilustrado por la foto encontrada de una fiesta. “Veo (en las pocas fotos que me deja ver) una foto familiar de algún evento importante. La Sra, Milady, sus 2 hnos, el hnito menor y... ¡Voila! La 1ra foto de quien sería "Don Báez". Les comparto la instantánea (cubro la cara del hnito menor de edad). Al fin algo...”.

El misterio aumenta, según el siguiente posteo: “Pero algo me extrañaba. Milady no tiene fotos de su papá, su mamá tampoco, salvo ésta, sin embargo, lleva el apellido de su marido en redes sociales, donde también indica que está casada desde 1995. Su hermano también tenía una foto, pero no me servía porque era un tbt”. Y acompaña con la imagen referida.

Prosigue contando @HumitoMaciel: “Usé el apellido Báez, los nombres de los hijos y las palabras ‘Pedro Juan’ en múltiples búsquedas, en múltiples sitios. Nada que me llame la atención saltaba. Muchas noticias de delincuencia, pero era más por las palabras ‘Pedro Juan’, que por otra cosa”.

“Con esto esperaba encontrar alguna imagen de algún evento social, en algún club, algún casamiento, algo. Porque por lo que se observa en sus redes sociales, tener yates, autos caros, viajes a distintas partes del mundo, en algún rincón social digital deberían figurar. Pero nada”, aclara.

Las idas y vueltas

El relato adquiere un tono de frustración momentánea: “Entre las noticias había una que me llamó la atención porque hablaba del barrio Los Laureles de Asunción (lindos recuerdos tengo de ese barrio) y entré a mirar. Se le había detenido a un hombre de apellido Báez (por eso me saltó en la búsqueda) pero mirándole al señor dije: Naaa”.

“Sinceramente no tenía la mínima pinta de ser el que buscaba.

A este señor se le detuvo en una residencia a su nombre en Los Laureles, en el año 2018, estuvo prófugo por 7 años, etc. Veo la foto del detenido, y no sé, me pareció rara, entonces comparo con la única donde están los 6”, agrega.

“Y bueno, había un cierto parecido. Muy poco, la verdad, porque la imagen de los 6 es muy alejada. Pero hasta ese momento era lo único que tenía. Era un 30% ‘Sí, PODRIIIIIIA ser...’ y un 70% ‘No, no es, ni cagando’. No tenía nada más, entonces lo que hice fue investigar al detenido...”, precisa.

Dando cátedras de periodismo de investigación en la red, el tuitero continúa: “Para descartarlo por completo (porque realmente eso era lo que más creía, que no era) y viendo múltiples publicaciones de distintos años (porque tenía frondosos antecedentes desde 1998) veo una imagen de la casa donde se le detuvo en el 2018” (comparte la foto de prensa).

“Esa es la imagen de la casa de Los Laureles, donde estaba el señor y fue detenido gracias a un allanamiento. Después me acordé que la Sra. tenía en su red social una foto del hnito. menor de Milady lanzándose a una piscina. ¿Y que encontré?”, se pregunta.

En el siguiente tuit, responde:

“Es LA MISMA CASA, pintada en otro color. ENTONCES, ESE 30-70% se convirtió en 100-0%. Encontramos a DON BÁEZ. Entonces, ¿quién es Don Báez?”, aumenta el suspenso.

Retrato de un jefe narco

A continuación, @HumitoMaciel aporta la continuidad de su relato con prontuario policial judicial: “Nestor Báez Alvarenga nació en Santaní el 18 de mayo de 1961 (59 años). En 1986 cae con 1kg y medio de cocaína de alta pureza, en un operativo de la DINAR en Asunción. Estuvo preso 5 años en Tacumbú y al salir viajó a USA para "reinsertarse" en la sociedad. Sin embargo en 1996 es detenido y preso en USA por posesión de cocaína, según informe de la DEA. La justicia norteamericana lo deporta a nuestro país y en 1998 cae en el Chaco con 35kg de cocaína que traía desde Bolivia. A pe$ar de todo fué liberado por el juez Juan Carlos Paredes en 1999. Dinero con alas”.

Nestor Báez Alvarenga 1.png Nestor Báez Alvarenga es considerado mano derecha de Luiz Fernando da Costa, alias Fernandinho Beira Mar. Foto: Gentileza

El relato sigue, con más detalles: “Báez Alvarenga huye del Paraguay hacia el Brasil. Y luego en el 2007 se presenta ante la justicia paraguaya porque la causa de 1999 seguía abierta (8 años fugitivo). Consiguió una condena de apenas 2 años gracias a una maniobra de su defensa que lo dejó como cómplice del delito”.

Y todavía hay más, alargando el hilo de Twitter:

“En el 2011 fué detenido en Pedro Juan, pero ordenaron su liberación 24 hs después. En el 2012 incautan 312 kg de cocaína en Asunción, atribuida a Báez Alvarenga. Ese mismo año, Brasil hace un pedido de extradición por Báez, el motivo del Brasil era sencillamente por lo siguiente:”

“Soldado del Comando Vermelho, y uno de los hombres de confianza de Fernandinho Beira Mar. Lo que lo convertía en uno de los más buscados y poderosos narcotraficantes de las 3 fronteras. Fué detenido recién en septiembre de 2018 en una residencia de Los Laureles (intentó escapar)”.

“Actualmente tengo entendido que está recluido en la agrupación especializada, luego de que perdió los privilegios de su celda vip en Emboscada el año pasado”, concluye la historia.

