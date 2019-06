El Ejecutivo analiza ofrecer un plus para los comisionados

El presidente de la República Mario Abdo Benítez explicó que están haciendo una evaluación permanente de todas las instituciones para hacer una reingeniería de Recursos Humanos.

“Estamos evaluando la posibilidad de ofrecer incentivos para el comisionamiento porque muchas instituciones requieren de Recursos Humanos y a otras le sobran”, expresó el jefe de Estado.

Explicó que la idea es trabajar en una reingeniería a partir del análisis que realizan dentro del Gobierno.

Señaló que hay una gran cantidad de funcionarios públicos que no quieren ser comisionados porque no existe un incentivo económico. “Nadie quiere ser comisionado y el comisionado tiene que ser también comisionado por su propia voluntad”, sentenció.

Señaló que están tratando de construir un mecanismo. para contar con una herramienta para que haya un pequeño incentivo al comisionado. “Si uno es comisionado a otra institución se le pueda dar un plus para que vaya con un cargo que tenga una responsabilidad y que eso nos permita ahorrar y no contratar alguien nuevo. Si no, hacer una reingeniería de los Recursos Humanos que ya tiene burocracia”, apuntó.

En la administración pública existen alrededor de 300 mil funcionarios. Existe una gran cantidad de personas que están en carácter de contratados y otros nombrados.