El 91% de pedidos de divorcio en 2018 fueron hechos por mujeres

El asesor de la Dirección de Estadísticas del Poder Judicial, Osvaldo Vera, mencionó a Monumental 1080 AM que, a nivel nacional, en 2018 se registraron 1.811 pedidos de divorcios controvertidos, de los cuales 1.642 fueron diligenciados por mujeres y 169 por hombres.

De acuerdo con los registros, abril del año pasado fue el mes en el que más se realizaron este tipo de trámites, según el funcionario.

Mencionó que los divorcios de acuerdo mutuo presentan cifras más altas que los controvertidos. El año pasado se registraron 2.976 casos de este tipo. Es decir, en el Poder Judicial iniciaron 4.787 juicios en total.

Vera no expuso las causales más comunes, ya que las estadísticas no registran esos datos y tampoco se contemplan en las resoluciones, porque no son de acceso público.

Asimismo, comentó que, por lo habitual, las diligencias solicitadas por una de las partes tienen procesos más largos. Los plazos procesales son distintos, porque se realiza más de una audiencia y, a veces, no se puede llegar a una conciliación para la división de bienes.

El de acuerdo mutuo es más inmediato, por lo que ya hay un arreglo entre las partes.

El Poder Judicial comenzó a ejecutar un programa estadístico en el año 2018, que discriminó por primera vez la cantidad de pedidos de divorcios por género. Antes contaba con un sistema informático que también registraba la cantidad de casos, pero que no establecía las cifras de pedidos de mujeres y hombres.

Osvaldo Vera señaló que cada año van aumentando los casos entre 8 y 9%.