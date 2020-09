También participaron el procurador general de la República, Sergio Cosccia, el viceministro de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Jesús Lara, el fiscal adjunto del Medio Ambiente, Augusto Salas, y el representante de la Presidencia de la República, Mauricio Espínola.

“Coordinemos acciones en cuanto a todos los incendios que se están evidenciando en nuestro país, no solo en la capital. Hemos identificado la importancia de hacer cumplir las herramientas que están vigentes, específicamente la Ley 4014, donde se habla de la responsabilidad de los distritos”, indicó Roa.

El ministro de la SEN señaló que recibieron directrices del presidente de la República de trabajar en precautelar el ambiente y el impacto que tienen los incendios en las comunidades y en la producción agrícola, así como en el ambiente.

"Hemos acordado convocar a representantes de asociaciones de municipios o los mismos intendentes e ir coordinando con ellos (municipios) la posibilidad, las acciones de prevención que tengamos que tomar en los diferentes distritos", explicó.

Agregó que se recurrirá al Consejo de Gobernadores a efectos de que también con los municipios de su ámbito geográfico instar a la precaución y a no causar los incendios graves, así como precautelar el control de las quemas prescriptas.

Mades se desliga de responsabilidad

A su turno, el ministro Oviedo aclaró que el Mades no tiene jurisdicción ni responsabilidad en enfrentar ni las quemas ni los incendios.

"Lo establece eso la Ley 4014, que en caso de incendios en áreas forestales y de pastizales, responsabiliza a los municipios. Y la Ley 3956/09, que es con relación a la quema de residuos sólidos urbanos, que también responsabiliza a los municipios. Pero aunque no existieran estas leyes y si tuviera que ser el Mades, a todas luces no lo iba a poder a hacer porque no cuenta con el presupuesto", mencionó.

Refirió que el Mades representa el 0,06% del Presupuesto General de la Nación (PGN), por lo tanto es imposible que se haga cargo. "Existen dos leyes donde se establecen taxativamente que los municipios son responsables de estos incidentes", insistió.

Apuntó a que la reunión se realizó para elaborar el protocolo del Ejecutivo, y que todo el equipo interinstitucional es para poder convocarles a los intendentes a través de los Consejos de los Intendentes y el Consejo de Gobernadores y establecer el protocolo a nivel nacional y que así todo el Estado paraguayo pueda enfrentar los incendios.

Las autoridades se encuentran preocupadas ante el alto nivel de focos de calor en todo el país, que en varios casos son provocados por la quema intencional de basura y que pueden derivar en la propagación de las llamas.