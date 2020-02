Efraín Alegre dice que gobierno de Mario Abdo no puede negociar Tratado de Itaipú

“Cayó Stroessner, aunque no el stronismo. Cayó Stroesnner, pero sigue ese pensamiento autoritario vigente, y vigente en este Gobierno. Este Gobierno es tan stronista como el que cayó en el 89”, afirmó el titular del PLRA , Efraín Alegre .

El presidente del partido de oposición participó de un acto partidario en la ciudad de Hernandarias, Departamento de Alto Paraná, donde se refirió al derrocamiento del dictador Alfredo Stroessner, gestado el 2 y 3 de febrero de 1989.

Siguiendo con sus palabras, el dirigente liberal manifestó que la administración de Mario Abdo Benítez tiene la misma “mentalidad autoritaria” que el de la dictadura.

Habló puntualmente del caso de la Municipalidad de Juan E. O'Leary, sobre la que denunció un “atropello institucional” de la Policía Nacional y un grupo de “seccionaleros” por una supuesta orden del jefe de Estado.

Francisco Amarilla fue destituido de la Intendencia de Juan E. Oleary por supuestos malos manejos durante su gestión. Además es prófugo de la Justicia porque cuenta con una imputación, orden de captura y prisión preventiva por un supuesto hecho de abuso sexual en niños. En su reemplazo asumió el colorado Everaldo Acosta.

“Lo mismo acontece en otros distritos, por eso hay que estar atento”, dijo al respecto Efraín Alegre.

En su discurso también habló acerca de las futuras negociaciones del Tratado de Itaipú con el Brasil y expresó que el actual Gobierno pretende negociar “otros 50 años de entrega” de la soberanía paraguaya.

“Este Gobierno no puede negociar. No tiene las condiciones éticas ni de confianza para negociar con el Brasil. Este Gobierno pretende adelantar la negociación. Nosotros no podemos permitir eso”, remarcó.

Sobre el punto expuso que en el 2023, “el próximo gobierno”, que no serán de los que hoy están, “tendrá la responsabilidad de defender los derechos de los paraguayos para poder negociar Itaipú, como corresponde”, agregó.

La oposición mantiene latente las intenciones de realizar el juicio político a Mario Abdo. Primero fue por el polémico acuerdo bilateral firmado en secreto el pasado 24 mayo con Brasil para la compraventa de energía, y ahora es por la masiva fuga de reos de la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero.