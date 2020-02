Edad jubilatoria: "Debemos pensar en la generación que vendrá"

Pedro Halley estimó que si no aumentan la edad jubilatoria de 60 a 65 años, para el 2060 se agotarán los recursos del Instituto de Previsión Social ( IPS ). Agregó que “parece mucho tiempo”, pero en seguridad social los plazos son generacionales.

“Si hoy no hacemos nada y nos quedamos en el hermetismo de este modelo y de no tocar nada, en el 2060 se agotan los recursos previsionales. Tenemos que pensar en la siguiente generación que vendrá”, dijo en una entrevista concedida a Monumental 1080 AM.

Halley explicó que si el proyecto que modifica el régimen de jubilaciones de los trabajadores entra en vigencia, la norma no tendrá efecto retroactivo.

"Los que hoy están aportando lo hacen con el régimen actual y de darse un cambio se aplicará con los que comenzarán a aportar", detalló.

El argumento utilizado por el IPS para sostener el aumento de los plazos es que la expectativa de vida actual es de entre 75 y 80 años. Mientras que antes (70 años atrás) la expectativa era menor.

La ministra de Trabajo, Carla Bacigalupo, ratificó su postura de desacuerdo contra el polémico planteamiento que vuelve a reflotar el IPS para que una persona pueda jubilarse.

Así también, los trabajadores criticaron la medida a través de las redes sociales y cuestionan que el sistema de seguro social es pésimo y que se debe reestructurar antes que exigir nuevas disposiciones.