Dolor por crimen de Pecci: A un año, aún hay "confusión e incredulidad" 

En esta fecha le han rendido homenaje en territorio paraguayo y colombiano, por su intachable reputación.

En ese marco, su amigo de infancia y ex compañero de primaria, el ex diputado Sebastián Acha manifestó en entrevista con radio Monumental 1080 AM que familiares y allegados al agente del Ministerio Público todavía les cuesta entender lo ocurrido hace un año.

"Realmente, es como volver a pasar por ese momento de confusión y de incredulidad y tratar de comprender las razones, desde el punto de vista por qué lo mataron", expresó a la emisora.

El ex parlamentario dijo que a estas alturas todavía no puede comprender el motivo del asesinato de Pecci, puesto que era un profesional de reputación intachable.

Incluso, cuando hizo una descripción acerca de su persona vertió que "es el modelo que todo fiscal debería seguir. "Era una persona metódica, entregada en cuerpo y alma a su trabajo, una persona con la cual podías bromear, tener conversaciones agradables", recordó.

Consultado sobre las tareas de investigación de la Fiscalía paraguaya, dijo que el trabajo le corresponde más bien a las autoridades colombianas, puesto que en su territorio ocurrió el crimen.

Colombia ya condenó a seis involucrados antes de cumplirse un año del homicidio, en cambio, en Paraguay hubo pocos avances con respecto al caso, de modo a poder dar con los ideólogos del asesinato.