Disturbios durante última sesión de la Junta Municipal en San Ignacio

El presidente de la Junta Municipal, Gerardo Delvalle, al observar lo ocurrido dijo que no había garantías y levantó la sesión. Luego fue hasta el vacunatorio ubicado en el mismo predio, en el salón Cacique Arapysandu, en donde se colocó en la fila para recibir su segunda dosis de la vacuna contra el Covid-19. Allí, los manifestantes se le aproximaron y empezó una discusión subida de tono.

Delvalle explicó que los manifestantes le quisieron amedrentar para que reanude la última sesión en la cual aprobaron el presupuesto de gastos para el 2022. Dijo que el concejal Ignacio Vera presentó una minuta para adjudicar un terreno a 186 personas que están invadiendo un predio que tiene 10 hectáreas, camino a Santa Rita, y que ellos pidieron el desalojo por "no poder aprobar eso".

"Fui a formar fila para vacunarme. Entraron y me agraviaron. No pude vacunarme, porque a raíz del suceso se me subió la presión. Me tuve que ir en la patrullera al hospital", expresó.

Manifestantes niegan ataque

Por su parte, los manifestantes mencionaron que todo se trató de una estrategia del presidente y los otros concejales para levantar la sesión y de esta manera no tratar el tema de la adjudicación, por la cual vienen luchando desde hace nueve meses.

Emilia Cardozo, una de las manifestantes, explicó que vieron "un contraste muy claro y las estrategias para parar una sesión". Comentó que se levantó uno de los concejales y dijo que se iba a retirar, pero le pidieron que vuelva.

Aseguró que "nadie atacó a nadie" y que el presidente de la Junta Municipal supuestamente fue quien "incitó a la gente" y los amenazó para que vayan todos a sus casas.

"Por lo menos con esta sesión ya quedó en acta nuestro tema, ya se metió en el censo. No es una ocupación, es un resguardo lo que hacemos. Seguiremos insistiendo con los nuevos concejales", concluyó.