El primer avión carguero proveniente de Hong Kong , China , llegó hace poco más de dos semanas con insumos y elementos de bioseguridad que debían ser utilizados en el marco de la lucha contra la pandemia, pero fueron rechazados porque no cumplían con las especificaciones técnicas requeridas por el Ministerio de Salud.

Al respecto, el director de Insumos Estratégicos de Salud, Nery Rodríguez, criticó la calidad de las camas y mencionó que no cumplen con los requisitos.

"Las camas no cuentan con las especificaciones técnicas, su funcionalidad no es la misma como se estableció en el contrato", aseveró en contacto con radio Monumental 1080 AM.

También lamentó la excesiva burocracia en la compra de insumos sanitarios en el marco de la lucha contra el Covid-19.

"A nosotros como Estado nos cuesta demasiado comprar por toda la burocracia que se debe seguir y cuando compramos ya se vendió todo. Esto, teniendo en cuenta que en esta pandemia todos nos peleamos por los mismos insumos médicos", mencionó.

Ante la situación, reconoció que el panorama es preocupante, ya que son necesarios los elementos de bioseguridad para seguir equipando los hospitales del país.

"Estoy bastante preocupado, necesitábamos de esos productos y nos trajeron algo que no pedimos", puntualizó.

En otro momento de la entrevista, adelantó que tratarán de hacer compras conjuntas con Chile. "Nosotros somos un mercado pequeño y también está el problema de los vuelos", remarcó.

El SkyLease Cargo 4852 aterrizó en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi el 18 de abril. Las compras fueron realizadas por importadores locales en China. Hasta el momento, Salud Pública ya abonó el 20% del monto total de este lote.

Esta primera entrega consistió en 12.000 protectores faciales, 9.000 protectores oculares, 1.800.000 mascarillas quirúrgicas, 48.000 trajes de protección biológica, 510.000 máscaras N95 y 15 camas hospitalarias.

Todavía está previsto que arribe al país un nuevo cargamento de insumos. A la par, Salud Pública trabaja en otro llamado para adquirir más elementos sanitarios en el mercado local.