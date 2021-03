Lejos de enfocarse en la pandemia y buscar dar soluciones a la crítica situación sanitaria que vive el país, en especial Itapúa, donde se tienen cuatro municipios en alerta roja, la Séptima Región Sanitaria esta enfrascada en una abierta persecución política a los profesionales que no responden al movimiento de poder.

Uno de esos casos afectó al director del Hospital Oncológico de Encarnación, Ricardo Pont, quien renunció al cargo debido a una alevosa persecución.

Lo que era un secreto a voces salió a la opinión pública tras el inicio de la vacunación anti-Covid al personal de salud de primera línea de Itapúa. El jueves pasado el médico recibió la vacuna contra el coronavirus, siendo el único cirujano del Hospital Distrital de Fram.

Sin embargo, a partir de ese hecho el profesional médico recibió todo tipo de improperios en las redes tras la declaración de la responsable de la Región Sanitaria, Romina Sanabria, quien dijo que el citado cirujano no era merecedor de la vacuna, desconociendo la función que cumple el médico en el Hospital de Fram.

A la insólita puja por el manejo de la salud en Itapúa se sumó el diputado frameño Colym Soroka, quien también dijo a un medio encarnaceno que el profesional no era merecedor de recibir la vacuna, atendiendo a que no era personal de primera línea y pidió que el Ministerio de Salud intervenga al respecto.

Ante esta situación, en la mañana de este lunes el doctor Ricardo Abrahán Pont presentó su renuncia indeclinable al cargo de director del Hospital Oncológico de Encarnación, por persecuciones políticas que vienen desde la Séptima Región Sanitaria.

El profesional decidió dar un paso al costado para evitar perjudicar a este importante centro asistencial de lucha contra el cáncer.

“Presento renuncia al cargo de director del Hospital Oncológico Día Fundación Lazos del Sur, por lo que aconteció, yo he recibido la vacuna el jueves, 24 horas después se genera una entrevista, que yo considero armada, en un medio de prensa, en donde la directora de la Región Sanitaria desconoce mi función y también deja en sospecha que la aplicación de la vacuna se debía a un hecho irregular”, dijo Pont.

“Considero que es una persecución política, porque si bien el cargo que tenía en el Hospital Oncológico es administrativo, todos los días en horas de la tarde cumplo funciones en el Hospital de Fram, donde soy el único cirujano, además de hacer consultorio, cirugía e interconsulta en el pabellón respiratorio del Covid-19, situación que no puede desconocer la responsable de la Región Sanitaria”, agregó el profesional.

En otra parte, Pont destacó que la persecución viene ya desde hace un tiempo de parte de la Séptima Región Sanitaria, que no responde las notas de pedidos remitidas desde el Hospital Oncológico, como ser la reposición de recursos humanos que fueron trasladados, pedidos de medicamentos que no se gestionaron y pedidos de informes que enviaron, pero no tienen respuestas.

“Yo no quisiera que esta institución tan valorada por la sociedad, creada para evitar que la gente siga peregrinando, ir a Asunción u otros lugares para conseguir su tratamiento, sea perjudicada por mi culpa, por eso renuncié”, aclaró el doctor Pont.

En su nota de renuncia, el profesional resaltó que el ensañamiento recibido a través de las redes sociales y algunos medios de comunicación se debe a que se hicieron eco de las aseveraciones de la doctora Sanabria, de que no pertenece al plantel de blanco que debía recibir la vacuna.

Así también, deja en claro que su renuncia se debe a la actitud de persecución selectiva de parte de la directora hacia su persona, lo que considera perjudicaría su desempeño gerencial y administrativo del Hospital Oncológico Fundación Lazos del Sur, dependiente de la Séptima Región Sanitaria.