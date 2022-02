Diputados debaten juicio político a Arnaldo Giuzzio en medio de acusaciones y defensas

“No estoy en la pelea del Partido Colorado. Es una pelea independiente a la falta de seguridad ciudadana (…). Arnaldo Giuzzio está intentando desviar el tema con las denuncias en contra del ex presidente Horacio Cartes y tratar así de evitar ser destituido”, dijo.

Por su parte, el parlamentario por el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) afirmó que el pedido de juicio político fue presentado para “ayudar al presidente Mario Abdo Benítez”.

"Presento este pedido de juicio político porque es justo. No tenemos seguridad en las calles. El sicariato se apoderó ya no solo de las fronteras, sino de la capital del país. Este juicio político no tiene un trasfondo que no sea la seguridad", expresó.

A su turno, el diputado colorado Hugo Ramírez aseguró que con los cambios que realizó Giuzzio en la cúpula policial se esperan mejores resultados. Afirmó que el bloque de Honor Colorado no respaldará la propuesta. El legislador aseveró que con el cambio de comandante, se acabaron las diferencias entre Giuzzio y la Policía.

Mientras que Roberto González, diputado colorado, sostuvo su defensa en que el gobierno de Mario Abdo Benítez tuvo mayores resultados en materia de seguridad frente a los presentados por la gestión de Horacio Cartes.

Jazmín Narváez aseguró que el Gobierno ha tomado medidas duras contra el crimen organizado por lo que ellos responden con ataques. Para la legisladora sería un error sacarle del cargo a Arnaldo Giuzzio, mientras las confrontaciones hacen que el pueblo sufra.

El patriaqueridista Sebastián Villarejo, aseguró que el Gobierno fracasó en materia de seguridad, pero afirmó que no se prestarán a la maniobra política de realizar un juicio político contra el ministro del Interior.

La legisladora liberal Celeste Amarilla, aseguró que Mario Abdo tiene la posibilidad de que llegue el final del cartismo, afirmó que esta es sola una vendetta de Cartes. Al mismo tiempo, adelantó que ella se abstendrá a votar por el juicio político a Giuzzio.

El cartsita Basilio Núñez en su alocución expuso videos y audios de la quema de la sede de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y afirmó que Arnaldo Giuzzio es un inepto. Afirmó que el plan del oficialismo y la oposición es bajarles a Horacio Cartes, Alliana y Santiago Peña, quienes tienen “la victoria cantada”.

La Cámara de Diputados debate este viernes sobre el juicio político contra el ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio. El documento, presentado por un grupo de liberales, cuenta con el respaldo de los cartistas.

Arnaldo Giuzzio considera que la presentación del libelo acusatorio es una vendetta de Cartes por sus denuncias y que su sector político aprovechó el crimen de una joven.

Las declaraciones de Giuzzio se dieron durante una reunión con congresistas que en principio debía ser reservada, pero por falta de cuórum fue informativa y pública. Una vez que se completó la cantidad de presentes necesarios, se reunieron en sesión que se realizó de forma reservada, donde habló el comandante de la Policía, Luis Ignacio Arias, antes de ser cambiado.