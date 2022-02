Giuzzio desnuda red de tráfico y lavado de Cartes, y extorsión a Abdo

El ex fiscal expuso ante la Comisión Permanente del Congreso Nacional los detalles de la Operación Michael Jackson, sobre negocios turbios que son blanqueados y tienen como protagonista al ex presidente. Explicó que así se denominó a la operación porque Michael Jackson “era negro y quiso ser blanco”, en alusión al blanqueamiento de los negocios de Cartes.

Padrino. El cerebro del tráfico de cigarrillos, Roque Fabiano Silveira, alias Zero Um, condenado en EEUU, Brasil y procesado en Paraguay, es socio y apadrina a Tabesa, la empresa de Cartes que ingresa el producto a varios países del mundo ilegalmente, según la denuncia. Aparece también en la operación Patrón como miembro de la organización criminal. “Han utilizado el poder político financiado con estos fondos para emprender una campaña tendiente a tomar cautivo al Paraguay mediante la compra hostil y el ingreso a todos los sectores económicos creando una peligrosa dependencia en todos los estratos sociales”, señala el informe de Giuzzio.

Igualmente, recordó la conexión de Cartes con Darío Messer, condenado en Brasil por lavado, quien fue parte del directorio de Cambios Amambay, que empezó con el nombre de Humaitá Cambios, Humaitá Turismo, luego Banco Amambay hasta convertirse en Banco Basa, del Grupo Cartes. Indicó que así empieza el crimen organizado. “Dónde están los sistemas de control, Seprelad, Contraloría”, reclamó.

Nexo con Peña. El ministro del Interior precisó que el esquema usado para lavar dinero es muy sofisticado y se sirve de casas de bolsas. Mencionó a la empresa Bolsa de Valores que tenía en su directorio a Eduardo Campos Marín, quien entregó dinero a Messer estando prófugo, y como síndicos a José María Peña Nieto, papá de Santiago Peña, y Manuel Peña, hermano del candidato a presidente de Honor Colorado. “Esto no es bolsa de valores, esto es bolsa de delincuentes”, lanzó.

anuncia proceso. Giuzzio adelantó que en el momento indicado presentará todos estos datos ante la Fiscalía. “Cómo este señor (Cartes) llegó a bastardear todas las instituciones, usó el sistema financiero, por eso digo que somos hipócritas, ¿y en el sistema financiero ustedes piensan que esto no se sabe? Este señor no tiene más corresponsalía, el único banco que le sigue prestando servicio es Banco Nacional de Fomento (FNF). Y gracias al BNF sigue haciendo operaciones al exterior, ningún banco de plaza le da corresponsalía. Fíjense nomás el movimiento de Banco Basa capital, prácticamente el 47% de todo el esquema”, resaltó.

Ruta. El cigarrillo circula en una ruta que se comparte con el crimen organizado y el narcotráfico, con bandas como el PCC, PCU y la mafia Rosarina, relató. Contó que, para introducir el tabaco en México, hay que pedir permiso a los capos narcos.

Tráfico. La gran fábrica Tabesa es donde se producen los cigarrillos. Giuzzio detalló que de 2013 a 2018 se obtuvo por venta local USD 1,1 billones. Mientras que, por exportación, USD 43 millones, mucho menor a lo que se comercializa en el país. “Quién lo que demasiado fuma en nuestro país, no sé, 10.000 cajetillas por día más o menos vamos a fumar, yo no fumo, y la tendencia en el mundo es que cada vez se fume menos”, resaltó.

En tanto, resaltó que es interesante porque todo está documentado con datos de instituciones estatales. “Así este señor trafica, señores”, exclamó.

El ministro relató que Tabesa simula venta de cigarrillos en papeles y sus principales clientes son quienes pasan las mercaderías a diferentes países. El dinero se distribuye a sitios como EEUU, Alemania, Corea del Sur, España, Suiza, Holanda, Bélgica, Islas Vírgenes, entre otros, y luego retorna al Paraguay a través del sistema de “dólar cabo”, que son esquemas financieros paralelos, vía bancos y casas de cambio de Brasil que depositan nuevamente los dólares en Basa.

“Ese dinero proveniente del contrabando de cigarrillo y de la supuesta venta local a personas con antecedentes de narcotráfico es el utilizado para abastecer al grupo, comprar empresas, simular préstamos e ir manipulando el sistema bancario para ganar poder económico y político”, expresó.

Giuzzio apuntó que Banco Basa aglutina e incorpora millones y ese dinero es el que finalmente es prestado a empresas compradas por el mismo Cartes. “Las operaciones de cambio que hace esta son ocho veces más que el PIB de Paraguay, impresionante, y esta persona es la que nos quiere llevar a juicio político”, dijo.

FUERA CARTISTAS. Giuzzio está a puertas del juicio político, pero hasta el último minuto no confirmó que presentaría renuncia, pese a los cuestionamientos en su contra. En tanto, reveló que le pidió al presidente de la República, Mario Abdo, que saque a todos los cartistas de su Gobierno. “Yo puedo salir, no hay ningún problema, no va a ser la solución, pero le pedí al presidente ‘sacale a todos los cartistas del Gobierno’. El gran mérito de este señor (Cartes) es tener la habilidad de extorsionar al presidente Mario Abdo. Mantiene en lugares claves a cartistas”, sentenció.

Patrimonio. Giuzzio igualmente mencionó que la segunda línea de este esquema de lavado de dinero y tráfico de cigarrillos está compuesta por directivos y accionistas de la fábrica, quienes bancarizan las ganancias.

“Una vez limpio el dinero en el banco, este es utilizado para ser invertido en inmuebles, empresas, ganadería, préstamos y de esa manera ir distribuyéndolo y poder tener una plataforma financiera para mover sumas exorbitantes. Esta segunda línea la conforman el ex presidente, su familia y los socios”, expuso.

Contó que, de esta manera, durante el periodo presidencial, el patrimonio personal de Cartes aumentó aproximadamente USD 300 millones. Pero el patrimonio del grupo empresarial aumentó USD 1.000 millones.

Venganza. Giuzzio insistió en que la presentación del libelo acusatorio es una vendetta de Cartes por sus denuncias y que su sector político aprovechó el crimen de una joven. “Se aprovechó el crimen de una ciudadana por el Grupo Cartes para iniciar este libelo acusatorio. Me encantaría que ese libelo fuera presentado por gente honorable que merezca el respeto, pero se presenta para destituirme, es una represalia política, es una vendetta, es propio de la mafia y me imagino que ustedes se están dando cuenta de eso”, acusó.

Asimismo, dijo que no se callará. “El crimen organizado me inició una guerra política, mediática y jurídica, justamente por mi postura de denunciar su esquema. Si me tengo que ir, me iré. Pero no me van a callar, que les quede claro”, dijo Giuzzio en redes sociales.

La mafia. Giuzzio indicó que Cartes tiene un nivel de criminalidad mayor al de Pablo Escobar, el mafioso colombiano. “Ese modelo que él generó y pretende seguir teniendo, comparado con Pablo Escobar, con González Daher, ellos son criatura con chupetín, terrible es para nuestra economía y ustedes piensan con todo lo que se dijo del Banco Basa que hubo una corrida, y por qué no hubo corrida, porque todos sus clientes son sus empresas, maneja la situación, esa es la realidad de lo que está pasando, me apena realmente que en esta presentación aparezcan liberales, no caigan en eso. Es importante que el pueblo piense que siguen siendo una opción política, no hagan eso porque este señor va a caer y ustedes también van a caer”, afirmó Giuzzio.

El ministro comparó a Cartes con Pablo Escobar. “Y si este señor puede utilizar todos sus medios, estamos hablando del 40%, compró todo, ese es el sistema Pablo Escobar, que en su momento llegó a ser senador”, expresó.

Además, se refirió al atentado en San Bernardino.

“Ayer estábamos hablando con el equipo de inteligencia por el caso de este crimen; no es propio del narco. El narcotraficante tiene como razón de vida suplir al Estado en las necesidades del pueblo, o sea, ellos quieren congraciarse con el pueblo, por eso en Pedro Juan la gente no pasaba necesidad, nunca se daba cuenta de que había sido no tienen hospital porque los narcos financiaban, ponían la plata, y cuando empezamos a descabezar, aparecieron las necesidades, no había hospital, ni escuela, porque el narcotráfico está detrás, esa es la virtud del narco, del jefe, del patrón”, lanzó.

Las declaraciones de Giuzzio se dieron durante una reunión con congresistas que en principio debía ser reservada, pero por falta de cuórum fue informativa y pública. Una vez que se completó la cantidad de presentes necesarios, se reunieron en sesión que se realizó de forma reservada, donde habló el comandante de la Policía, Arias, antes de ser cambiado.

Yo puedo salir, no hay problema, no va a ser la solución, pero le pedí al presidente ‘sacale a todos los cartistas del Gobierno’.

El gran mérito de este señor es tener la habilidad de extorsionar a Abdo, mantiene en lugares claves a cartistas.

Ese modelo que él generó y pretende seguir teniendo, comparado con Pablo Escobar, con González Daher, ellos son criaturas con chupetín.

El libelo se presenta para destituirme, es una represalia política, es una vendetta, es propio de la mafia. Arnaldo Giuzzio, ministro del Interior.

1,1 billones de dólares ganó Tabesa por sus ventas solo en Paraguay, de 2013 a 2018. Más de lo que exporta.

43 millones de dólares obtuvo Tabesa por exportación de 2013 a 2018. Mucho menos que la venta local.