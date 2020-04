Diputados cuestionan irregularidades en insumos hospitalarios traídos de China

Amarilla refirió a medios locales que al abrir los últimos pallets donde se encontraban las unidades de camas para internación y camas para Unidad de Terapia Intensiva se percataron que la cantidad superaba lo declarado por el Ministerio de Salud.

"Según lo que declaró el Gobierno, se compraron 50 camas, pero acá hay muchas más, de acuerdo con la lista hay unas 150 camas. Sin embargo, todas las cajas están rotuladas con Gobierno Nacional", comentó.

Dijo que le parecía muy llamativo que en China se haya procedido a imprimir las cajas con el logo del Gobierno Nacional.

"Esto amerita mínimamente una rescisión de contrato con la empresa, usurpó el nombre, el logo, el escudo del Gobierno para traer mercaderías propias, quizás para beneficiarse de algún control, quizás para beneficiarse de algún impuesto, quizás para traer productos que no son insumos médicos", conjeturó Amarilla.

Por su parte, Sebastián García dijo que la carga recibida pesa alrededor de 45.000 kilos, teniendo el avión una capacidad aproximada de 120.000 kilos, "unos 700 metros cúbicos y vino un poco más de un tercio", precisó.

"Entonces, esa es la duda: quién pagó ese flete, porque cuando vos pagás por la carga aérea, que es costosísima, impacta significativamente en el precio. Entonces uno debe optimizar. Hay que saber quién trae un avión carguero a un tercio de su capacidad, vamos a ver a nombre de quién están facturados los gastos operativos del vuelo", refirió.

Por su parte, el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, mencionó que es muy saludable que los organismos del Estado actúen de contralores. Afirmó que toda la información provista por el Ministerio de Salud es transparente y cotejable.

"Absolutamente, todos los ítems que compró el Ministerio de Salud están en el rango de referencia, es más, casi todos están por debajo de la referencia", dijo con relación a cuestionamientos que se hicieron por la importación de equipos que podrían fabricarse en el país.

No obstante, dijo no tener conocimiento sobre las cajas con el logo del Gobierno Nacional. "No sabría decirte, y desconozco, pero los organismos controladores deben determinar lo que sucedió", apuntó.

El Ministerio de Salud informó que las primeras compras por valor de USD 154 millones son para la adquisición de 40.000 protectores faciales, 30.000 protectores oculares, 6 millones de mascarillas quirúrgicas, 160.000 trajes de protección biológica, 1.700.000 máscaras N95 y 50 camas hospitalarias.

Entretanto, la primera entrega consistió en 12.000 protectores faciales, 9.000 protectores oculares, 1.800.000 mascarillas quirúrgicas, 48.000 trajes de protección biológica, 510.000 máscaras N95 y 15 camas hospitalarias.