Diputados colorados salvan a Hugo Javier de intervención, pese a denuncias e imputación

Los colorados decidieron blanquear al gobernador de Central, a pesar de las denuncias de presuntas irregularidades en su gestión y dos investigaciones fiscales.

En total hubo 42 votos en contra de la intervención, 31 votos a favor y 7 diputados ausentes.

Hugo Javier se encuentra actualmente imputado por lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal.

El pedido de intervención lo habían presentado un grupo de concejales de la Gobernación, quienes hablaron sobre facturas falsas, obras fantasmas y pagos sobrefacturados.

Antes del estudio de este punto, una comisión especial visitó las obras denunciadas como irregulares y se emitieron dos dictámenes: uno a favor y otro en contra.

Debate

Integrantes de la oposición expusieron una serie de irregularidades que se habrían cometido durante la administración de Hugo Javier y que fueron rubricadas por la auditoría del Ejecutivo y la Contraloría.

Édgar Acosta (PLRA) cuestionó que la comisión de investigación haya participado del tour en el que se quiso hacer notar que, efectivamente, la Gobernación hizo algunas obras, pero no hubo una verificación como debe ser.

El diputado aseguró que es obligación de Hugo Javier cuidar los recursos con los que cuenta la Gobernación.

“Hugo Javier permitió que las organizaciones no gubernamentales presenten facturas falsas en su rendición y no se puso a controlar. Esa excusa de que qué culpa tengo yo, no existe”, expresó.

"Como poder del Estado tenemos que dar una respuesta. Hugo Javier González y 14 imputados que manejaron de mala manera los recursos, ¿van a seguir contando con nuestra confianza? ¿Van a seguir manejando los pocos recursos que tenemos los centralinos?", expresó el legislador.

La diputada Rocío Vallejo (PPQ) cuestionó a sus pares por buscar salvar a una persona que violó la ley de presupuesto y otras normativas establecidas para realizar contrataciones.

“La Gobernación no tiene procedimientos de control y análisis. Ahí nadie sabe lo que pasa. Hicieron pagos en cheques y no transferencia, violando la ley, para que no exista trazabilidad”, citó.

La diputada explicó que lo que investiga la Fiscalía no es si existen o no las obras. “El supuesto hecho es que se pagó por obras que ya existían, no que no existían estas obras. Tenemos sobrados ejemplos de mala administración”, afirmó.

“Solicito la aprobación de la intervención de la Gobernación de Central porque esto es un escándalo de corrupción. Debemos una respuesta a la ciudadanía. Seremos los responsables históricos de la decisión que se tome”, expresó.

La diputada Kattya González, por el PEN, aseguró que los informes técnicos revelan múltiples irregularidades en la administración de recursos públicos por G. 24.727 millones. Afirmó que estas irregularidades son causales de fundamentos de una intervención, como mal desempeño de funciones y graves delitos durante la administración.

Kattya González afirmó que los datos emanados desde los organismos de control son concedentes con respecto a la corrupción durante una administración, cuya cabeza “no merece seguir en el cargo”.

“El gobernador de Central no solo ignoró las leyes, sino también traicionó su deber desviando fondos, convirtiéndose en verdugos de quienes le votaron. Hugo Javier no está solo, es parte de un sistema. Detrás de él y por encima de él existe una maquinaria, un sistema, que tendrá como cómplices a quienes no votan por la intervención”, acusó.

En contrapartida, Ángel Paniagua (ANR, Central) argumentó a favor del rechazo de la intervención. Paniagua fue el presidente de la comisión especial que estudió el pedido de intervención y sostuvo que no encontró ninguna irregularidad en la gestión de Hugo Javier.

"En mi vida jamás escuché tanta mentira, jamás escuché tanta falsedad. Por eso quiero manifestar que fui nominado presidente de esta comisión especial. Primera mentira que desbaratamos es que todo el mundo decía que no se iba a tratar este año, que se iba a congelar. Dijimos que íbamos a definir en la última sesión de la Cámara y hoy lo estamos haciendo", señaló el legislador.

También afirmó que en el recorrido que hicieron en las obras mencionadas en la denuncia hecha por los concejales departamentales de Central, los diputados de la comisión no detectaron irregularidades.

"Nos fuimos a caminar, estuvieron los periodistas caminando con nosotros, vieron las obras, que se hicieron los trabajos correspondientes y vieron que la denuncia no era correcta. 14 obras que denunciaron ellos, 14 obras que existían y las vimos", expresó.

"Por todo esto, considero que no amerita la intervención de Central. No voy a entrar a tallar en la cuestión judicial: Cada cosa en su estrado. No soy ningún perito para decir que 'esta factura es clonada o trucha'. No soy albañil o ingeniero para ver si es ladrillo de piedra o ladrillo de hierro o qué", añadió Paniagua.

Actualmente, el gobernador Hugo Javier está imputado por lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal por obras fantasmas.

Hugo Javier González, por su parte, aseguró días pasados que su administración no tiene nada que esconder y negó las denuncias sobre presuntas irregularidades.