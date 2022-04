Diputados aprueba proyecto que permite a Petropar comprar combustible sin intermediarios

El documento sancionado ahora pasa a manos del Poder Ejecutivo para su promulgación o veto. La propuesta ya fue aprobada el lunes en la Cámara de Senadores.

El diputado liberal Edgar Acosta remarcó que al eliminarse la intermediación que se paga para la compra de combustibles, el precio debe bajar para los usuarios. "Esto viene con media sanción del Senado y nosotros creemos que esto va a abaratar los costos", señaló.

El también liberal Enrique Antonio Buzarquiz adelantó que van a acompañar el proyecto, pero quiso aprovechar para recordar a sus colegas que el tema combustible está catalogado dentro de la categoría del Impuesto Selectivo al Consumo.

“En el futuro deberíamos hacer el cambio a la importación del combustible y que pase al IVA como cualquier otro producto”, aseveró.

Transparentar los costos

Entre otras cosas, mencionó que con la aprobación del proyecto de ley se va a lograr transparentar la estructura de costos y Petropar deberá publicar toda la información de los costos y cortar con la intermediación.

“En algún momento el combustible debe dejar de pertenecer al Impuesto Selectivo al Consumo, porque es un producto de primera necesidad”, remarcó.

El liberal Celso Kennedy manifestó por su parte que no tiene la convicción de votar a favor del proyecto.

El colorado Hugo Ramírez sostuvo que se genera un sobrecosto con los intermediarios para Petropar y que el combustible tiene una incidencia importante en toda la economía del país, por lo que se le debe otorgar la posibilidad de competir en igualdad de condiciones con los emblemas privados y comprar a un mejor precio.

De igual manera, resaltó que con el proyecto de ley se podrá esclarecer la estructura de costo de Petropar para saber en cuanto debe subir o bajar, según el costo de compra.

La legisladora Kattya González dijo que el problema de Petropar se va a solucionar cuando ya no haya planilleros en la institución y deje de funcionar como órgano rector y al mismo tiempo ser un competidor en el mercado.

Resaltó el punto 2 del proyecto, que habla de la estructura de costos, para saber por qué cuesta lo que cuesta el combustible, en un país donde los empresarios también son los políticos y se realizan intermediaciones amañadas, compensando la eliminación de las declaraciones juradas por parte de los vendedores de combustible,

“El problema del Paraguay no es una ley, es mucho más profundo, está en el manejo de la captura del poder. Radica en que la claque colorada confunde el Estado con sus negocios y sus intereses y mientras que no emancipemos y divorciemos algo que nos metieron por 70 años que tiene que ser así no más, las cosas no van a cambiar”, afirmó.

Postura crítica a la ley

Rocío Vallejo dijo que votaron por postergar el estudio en la Comisión de Presupuesto para convocar a las personas que saben que lo justifiquen, ya que la idea es que baje el combustible y no se sabe si se va a lograr o no con la ley.

"Lo que vamos a aprobar es exceptuar a Petropar, una institución sumamente controvertida, bajo la lupa, que hace cuatro meses nos quería hacer pasar este mismo presidente de Petropar un arreglo de USD 7 millones, donde el abogado iba a ganar USD 3 millones. Hace poquito, con este mismo presidente al que le queremos liberar de la Ley de Contrataciones Públicas y que él haga lo que quiera”, criticó.

Vallejo alertó de que se trata de una ley temporal, debido a que se debe estudiar en dos semanas la media sanción de la nueva ley de Contrataciones, con lo cual quedaría sin efecto la ley 2051 de la que se le quiere exceptuar a Petropar de todo proceso para la compra de combustible.

“Carta verde a una institución altamente corrupta, qué más estamos tratando acá”, cuestionó.

Entre otras cosas, cuestionó la medida de Mario Abdo Benítez de cambiar el feriado, violando la ley, pero no atendiendo los problemas reales y buscando soluciones reales a las problemáticas como el combustible.

“Necesitamos un presidente presente para los problemas presentes, no un presidente que cambie una semana antes un feriado violando la ley”, finalizó.

El diputado Basilio Núñez adelantó el voto de la bancada de Honor Colorado a favor del proyecto del Senado, tras la presión por parte de los camioneros y trabajadores de Petropar, pero resaltando que la solución no viene del Ejecutivo.

“Les felicito mis queridos amigos que ayer osaron y atropellaron hasta nuestra bancada y nos reunimos y llegamos a un acuerdo como paraguayos, por eso hoy vamos a cumplir, porque vemos una luz en el fondo de que esto puede contribuir en una solución transitoria, ya que no encontramos otras propuestas”, alegó.