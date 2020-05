Diputado querella al comunicador Édgar Chilavert por difamación

Como reparación del daño causado, el diputado solicita la suma de G. 800 millones que serán destinados al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Concepción y al Consejo Local de Salud, una vez que el Juzgado decida si corresponde o no.

En una conferencia de prensa, el diputado explicó que realiza la querella contra el comunicador por las acusaciones que hizo en su contra a través de sus redes sociales y de los medios de comunicación.

Dijo que Chilavert lo acusó de robo y estafa en dos contratos con empresas privadas como proveedores cuando él era gobernador de Concepción, a lo que el legislador refiere que la firma de ambos contratos se realizó cuando él ya renunció a la Gobernación y aseguró que su sucesor Carlos Núñez fue el que firmó los contratos.

Explicó que uno de los puntos habla de que supuestamente le robó a la panadería Hermosa y dijo que justamente Deima Hermosa tiene un contrato de 2013 y que él hasta 2012 fue responsable de la administración.

"No corresponde, no firmé el contrato, no tengo nada que ver, ni contrato. Entonces no soy responsable de su gestión, de su trabajo que ha hecho en la Gobernación", expresó.

Dijo que el comunicador también lo acusó de haber estafado y robado a la empresa Casa Galí. En ese sentido, explicó que el contrato también fue firmado por el gobernador interino Carlos Núñez y niega tener responsabilidad en la firma del documento y en la administración de 2013.

"En una de las entrevistas de un medio de comunicación ha confirmado y denunciado que yo he participado en una reunión en donde he ofrecido plata para que él vaya a la cárcel. Yo en ningún momento participé en ninguna reunión, no sabía, me enteré de la denuncia después de las publicaciones, a través de los medios de comunicación", expresó.

Afirmó que no es fácil la situación, porque es la primera vez que presenta una querella contra una persona.

El comunicador Édgar Américo Chilavert, denunciado por abuso sexual a un adolescente en Concepción, fue declarado inocente el 29 de abril pasado durante un juicio. El periodista sostuvo que el caso fue un montaje de la Fiscalía por las denuncias que hizo sobre irregularidades en el Municipio de Concepción.