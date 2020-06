Diputado habla de irregularidad y recurrirá a la Corte

Expresó que la ley establece que la representación ante el JEM sea hasta el final del mandato del legislador asignado, es decir, cinco años.

Anunció que recurrirá a la Corte Suprema de Justicia de manera a evitar que quede un precedente irregular.

Romero aseguró que le sacaron porque no se presta a los intereses que muchos políticos tienen sobre el manejo de la justicia. “Me sacaron porque no me pueden llamar para interferir en los procesos judiciales”, dijo.

De hecho, el legislador era uno de los que mantenía firmeza contra los jueces que beneficiaban o se prestaban a las chicanas del clan Zacarías Irún, con varios procesos en curso.

Romero fue designado como representante de la Cámara Baja junto a su colega Eusebio Alvarenga el pasado 4 de julio de 2018.

“Me sacaron arbitrariamente utilizando la mayoría, la destitución se debía de hacer vía juicio político, y voy a recurrir a la Corte y que ellos resuelvan”, sostuvo Romero Roa.