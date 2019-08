Diputado brasileño se interioriza sobre polémico acuerdo de Itaipú

Este miércoles llegó a territorio paraguayo el diputado del vecino país Zeca Dirceu, del Partido de los Trabajadores (PT), a fin de reunir información sobre la implicancia de la empresa Léros, supuestamente vinculada a Jair Bolsonaro, en el caso.

“Estoy en una misión oficial del Congreso brasileño para buscar informaciones y conocer un poco más de los negocios que, a nuestro parecer, son muy graves”, dijo el legislador a los medios de prensa.

Dirceu comentó además que su partido ya presentó una denuncia para el inicio de una investigación formal en relación al acta bilateral.

En ese sentido, señaló que, para él, los vínculos de los miembros del Partido Social Liberal (PSL) con la empresa Léros son “muy evidentes”.

A nivel legislativo, apuntó que tanto el ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Araújo, como representantes de la Itaipú fueron convocados por la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso en el Brasil.

La polémica acta bilateral firmada el 24 de mayo pasado, entre cancillerías, para la compra de potencia de la usina de Itaipú, fue anulada el pasado 1 de agosto, luego de la crisis que desató en el plano político. Las negociaciones pasaron así de nuevo a instancias técnicas.

Su existencia había saltado a la luz en julio pasado con la renuncia del entonces presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Pedro Ferreira.

Ferreira no estaba de acuerdo con el documento, que, según argumentos técnicos, representa un sobrecosto de al menos USD 200 millones para la estatal. Como consecuencia directa, la Cámara de Senadores conformó una comisión bicameral para investigar el tema.

Asimismo, los principales implicados en el acuerdo, el ex embajador ante el Brasil Hugo Saguier Caballero; el ex ministro de Exteriores Luis Castiglioni; el ex director de Itaipú José Alberto Alderete; y el ex titular de la ANDE Alcides Jiménez; presentaron renuncia.

No obstante, la firma continuó suscitando polémicas. El vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, fue salpicado ya que supuestamente tuvo injerencia para beneficiar a la empresa brasileña Léros con la venta exclusiva de energía paraguaya.

Esto se reveló a través de mensajes de WhatsApp. El caso implicó al mismo presidente, Mario Abdo Benítez, quien también había presionado a Pedro Ferreira para la rúbrica del documento. El primer mandatario luego dijo que confió en los criterios que le expusieron desde Cancillería, para desligarse de la situación.