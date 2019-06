Diputada solicita tratar pedido de pérdida de investidura en su contra

En la nota, señalaron que se realiza el pedido con el espíritu de resguardar la "honorable Institución" de la cual forman parte y por respeto a la ciudadanía.

Asimismo, solicitaron a la Mesa Directiva tomar las iniciativas correspondientes para llevar adelante todos los pedidos de pérdida de investidura pendientes en la Cámara Baja, con el fin de preservar la figura constitucional, establecida en el artículo 201 de la Carta Magna.

Embed No podemos tolerar que se generen dudas sobre el ejercicio ️♀️ de nuestra representación. Motivo por el cual corresponde tratar el pedido de pérdida de investidura. Abogar por la vigencia de derechos ciudadanos y preservación del medio ambiente es nuestra obligación pic.twitter.com/77eJAmvTwI — Kattya Gonzalez (@KattyaGonzalez9) 30 de junio de 2019

Así también, denunciaron que desde el inicio de sus gestiones recibieron permanentes advertencias sobre la presentación de pedidos de pérdida de investidura, lo cual se materializó este viernes.

El empresario Rauand Rauf Latif presentó ante la Cámara de Diputados un pedido de pérdida de investidura contra la diputada González, por supuesto tráfico de influencias.

Supuestamente, la diputada intervino en decisiones de instituciones del Estado en perjuicio de empresas y emprendimientos privados.

El empresario aseguró tener audios, fotos, textos y capturas de pantalla que probarían la participación de la legisladora, quien solicitó informes sobre la arenera, propiedad del hombre, en más de una ocasión.

En contacto con Última Hora, la diputada Kattya González expresó que pedirá que se defina en el plenario el pedido y que no le van a correr con el cuento de que le debe un favor a alguien o amenazando, ya que cree que esa es la intención política.

Entre otras cosas, dijo que desde siempre insistió en que se traten los pedidos de pérdida de investidura y que no está haciendo lobby para que no la destituyan.

Así también, dijo que está sometida a lo que la mayoría disponga y que su pedido representa una jugada política arriesgada.

"Si me echan, saldré a ejercer mi profesión, seguiré luchando por mis convicciones, pero no me van a tener atada así. Esto viene desde el inicio de mi gestión y estoy podrida"

En ese sentido, hizo referencia a que dicho jaque político viene de parte de los sectores con los que cotidianamente se enfrenta, entre ellos, sus propios colegas.

Finalmente, refirió que el empresario no se está moviendo solo y que tiene procesos en la Fiscalía del Ambiente y en el Tribunal de Cuentas, donde la Municipalidad está defendiendo la clausura o la inhabilitación de la arenera por pedido de la audiencia pública que se realizó.

En la Cámara de Diputados existe una solicitud de pérdida de investidura contra el liberal Carlos Portillo por supuesto tráfico de influencia.

Entre tanto, también permanecen en el órgano legislativo el parlamentario Tomás Rivas, quien está investigado por utilizar dinero de la cámara para pagar a sus caseros, mientras que otros ocho diputados se encuentran investigados por la Justicia, como es el caso de Miguel Cuevas, quien deja la Presidencia de la Cámara Baja este lunes.